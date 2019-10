Ea este viitoarea Catwoman, adversara și partenera de flirt a lui Batman! Cine va fi în rolul supereroului

Actriţa americană Zoë Kravitz o va juca pe Catwoman în următorul "Batman", alături de Robert Pattinson în rolul justiţiarului mascat, a declarat luni pentru AFP un responsabil Warner Bros.

Zoë Isabella Kravitz, născută la 1 decembrie 1988, este actriță, cântăreață și model de origine americană. Este fiica muzicianului Lenny Kravitz și a actriței Lisa Bonet. Kravitz și-a făcut debutul în actorie în filmul din 2007 No Reservations.



Kravitz, pe afişul unuia unul dintre cele mai importante seriale HBO, "Big Little Lies", o va întruchipa pe super-eroină, prezentată de DC Comics atât ca adversară cât şi ca parteneră de flirt a lui Batman.



Anterior, Michelle Pfeiffer, Halle Berry şi Anne Hathaway au dat viaţă personajului Catwoman, pe numele său real, Selina Kyle.



Filmul "The Batman", a cărui lansare este aşteptată pentru 2021, va fi regizat de Matt Reeves ("War for the Planet of the Ape").



În animaţia "The Lego Batman Movie", Zoë Kravitz şi-a împrumutat deja vocea personajului "Catwoman".





Actriţa, fiica cântăreţului Lenny Kravitz, figurează şi pe afişul trilogiei post-apocaliptice "Divergent", alături de Shailene Woodley, pe care o regăsim şi în "Big Little Lies".



Anunţul vine în plin succes comercial al superproducţiei "Joker", dedicată rivalului de moarte al lui Batman din Gotham City, care domină de două săptămâni box office-ul nord-american.

Starul din "Twilight" Robert Pattinson, a fost anunţat în rolul lui Batman - pe numele real Bruce Wayne - mai devreme în acest an.

(Sursa: Agerpres)