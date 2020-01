Filmul Joker, marele favorit la gala BAFTA. DiCaprio se "bate" și el pentru trofeul de cel mai bun actor în rol principal

Pelicula este urmată de filmele The Irishman şi Once Upon a Time In Hollywood, fiecare selecţionat la câte 10 categorii. După ce a plecat acasă cu Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol principal, Joaquin Phoenix ar putea pune mâna şi pe trofeul decerant de Academia Britanică de Film. Filmul Joker a fost nominalizat la 11 categorii la gala BAFTA, printre care cel mai bun regizor, dar şi pentru cel mai bun film. Concurenţa este, însă, una pe măsură.

În ciuda rezultatelor dezamăgitoare de la Globurile de Aur, filmul The Irishman a primit zece nominalizări la gala BAFTA. Iar cei doi gangsteri de la Hollywood, Al Pacino şi Joe Pesci se întrec pentru trofeul acordat celui mai bun actor în rol secundar. În această categorie se regăseşte şi Brad Pitt care a pus deja mâna pe Globul de Aur pentru filmul lui Quentin Tarantino.

Dacă la Globurile de Aur nu a reuşit să obţină marele trofeu, Leonardo DiCaprio a intrat în cursa pentru cel mai bun actor în rol prinicipal la premiile Academiei Britanice de Film. La fel ca The Irishman, Once Upon a Time In Hollywood a fost nominalizat la zece categorii la BAFTA. Iar Margot Robbie, care joacă rolul regretatei Sharon Tate în filmul lui Tarantino, are şanse mari să câştige trofeul acordat celei mai bune actriţe în rol secundar. Mai ales că a intrat în competiţie cu două nominalizări pentru rolurile interpretate în două pelicule.