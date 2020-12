IMDb a ales cele mai populare 10 seriale în 2020. Ce producție surprinzătoare e pe primul loc

Serialul creat de Peter Morgan spune povestea reginei Elisabeta a II-a și a prințesei Diana, povestind evenimentele petrecute în timpul conducerii reginei. Personajele principale sunt interpretate de Claire Foy, Olivia Colman și Imelda Staunton.

9.The Witcher

The Witcher, creat de Lauren Schmidt, spunea povestea lui Geralt of Rivia, un vânător de monștrii și vrăjitoare, gata să restabilească binele în lume. El încearcă să își croiască drumul într-o lume în care oamenii se dovedesc a fi mai vicleni decât bestiile. Serialul îi are în centru pe actorii Henry Cavill, Freya Allan și Yasen Atour.

8.Westworld

Serialul SF creat de Lisa Joy și Jonathan Nolan îi are ca actori principali pe Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright și Ed Harris. Westworld spune povestea unui viitor în care roboții și inteligența artificială preiau controlul.