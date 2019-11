Kevin Feige, preşedintele Marvel Studios, răspunde criticilor lui Scorsese: Fiecare are o definiţie diferită pentru artă

„Cred că nu este adevărat. Cred că este regretabil”, a spus el legat de afirmaţia că filmele cu supereroi sunt negative pentru cinema. „Cred că eu şi toţi cei care lucrează la aceste filme iubim cinema-ul, filmele, mersul la film, iubim experienţa comună dintr-o sală plină de oameni”.

De la debutul în 2008 cu „Iron Man”, Marvel Studios a remodelat activitatea sălilor de cinema, iar criticii sunt de părere că filmelor ce nu aparţin unor francize le rămâne puţin loc. Patru dintre primele zece cele mai profitabile filme ale tuturor timpurilor aparţin studiourilor deţinute de Disney, între ele - „Avengers: Endgame”, care, în luna iulie, a depăşit „Avatar”, şi a devenit lungmetrajul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu 2,79 miliarde de dolari.

Feige, care nu îl cunoaşte personal pe Scorsese, a spus că, în final, arta este o chestiune subiectivă.

„Fiecare are o definiţie diferită pentru cinema. Fiecare are o definiţie diferită pentru artă. Fiecare are o definiţie diferită pentru risc. Unii nu cred că e cinema. Fiecare este îndreptăţit să aibă o părere, să o repete, să scrie editoriale despre acea părere şi sunt nerăbdător să văd ce urmează. Dar, între timp, vom continua să facem filme”, a adăugat Feige.

În prezent, Kevin Feige dezvoltă proiecte bazate pe Ms. Marvel, primul erou musulman al studiourilor, She-Hulk şi Moon Knight. Toate trei personajele vor fi lansate pe marile ecrane după debutul Disney+, a mai confirmat Feige.