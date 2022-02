Luca Sabin, actorul din filmul Întregalde, a devenit vedetă la 80 ani

Bătrânul în vârstă de 80 ani vine dintr-o zonă săracă din Transilvania, Întregalde, județul Alba. El a jucat în filmul românesc Întregalde, regizat de Radu Muntean.

Debutul lui Luca Sabin în acest film i-a schimbat viața, devenind acum faimos. Bătrânul duce o viață modestă în zona Munților Apuseni, într-o comună mică, cu doar 500 locuitori. Aceasta este una dintre cele mai slab populate zone din țară.

Cine e Luca Sabin, bătrânul din filmul Întregalde

Zona săraca abia acum a început să fie în curs de dezvoltare. Luca Sabin duce aici o viață simplă și lipsită de griji. El a fost tăietor de lemne în tinerețe, iar în prezent, la bătrânețe, a devenit crescător de animale și se pricepe să cultive pământul.

Bătrânul nici nu visa să ajungă vreodată actor, având în vedere că e om simplu, de la țară, care nu are studii de specialitate.

Filmul Întregalde a fost lansat la Alba Iulia, acolo unde au putut să îl vadă și rudele lui Luca Sabin, dar și sătenii care au luat parte la filmare sau au găzduit oamenii din echipa de filmare a peliculei.

“Nu îmi imaginez în niciun fel că viața lui se va schimbă dramatic. Poate un pic acum are sentimentul că s-a deschis un mic portal, dar se va închide rapid înapoi și el își va continuă viața așa cum și-a trăit-o până acum în cei 79 de ani. De dimineață până seară muncește în gospodărie. Are 4 copii, 4 nepoți, are o viață împlinită”, a spus regizorul Radu Muntean despre actorul în vârstă de 80 ani, potrivit Ziare.com.

Potrivit poveștilor regizorului, pentru unele cadre s-au tras chiar și 40 de double pentru unele secvențe din filmul ce i-a adus lui Luca Sabin succesul. Cu un talent înnăscut, despre care nici el nu știa că îl are, Luca i-a impresionat pe toți aceia care au văzut filmul.

“A înțeles de la bun început că nu e povestea lui pe ecran, asta am insistat foarte tare să înțeleagă că e un personaj care e diferit de el. Altfel nu ar fi acceptat să facă tot ce a făcut. Avea o cască în ureche și comunicam cu el în timpul cadrului. Nu poți să-i dai unui actor neprofesionist să învețe text, îl va spune foarte artificial”, a afirmat Radu Muntean în cadrul festivalului Anonimul 2021, unde a fost proiectat filmul.

Filmul Întregalde, un film cu și despre România

În film este prezentată povestea a trei prieteni, care fac parte dintr-un ONG. Ei pleacă în Munții Apuseni pentru a-I ajuta pe locuitorii din satul Întregalde cu pachete înainte de Crăciun.

Pe drum ei se întâlnesc cu un bătrân senil, interpretat de Luca Sabin, care răsucește firul poveștii și îi face pe cei trei prieteni să înnopteze în frig, în pădure.

Filmul e despre empatie și generozitate. Pelicula românească în care joacă și Ilona Brezoianu a câștigat Competiția Internațională Carmel din Israel, fiind laureat cu Premiul pentru cel mai bun film. De asemenea, Întregalde a fost prezentat, în ianuarie 2022, la cea de a 33-a ediție a Festivalului de Film de la Trieste, acolo unde a primit Marele Premiu.

