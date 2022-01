Câți bani scoate din actorie Ilona Brezoianu, fără sumele din televiziune. Actrița a dezvăluit tot

Actrița a vorbit în cadrul unui podcast despre sumele pe care le încasează din teatru, fără să pună la socoteală și banii care îi vina cum din televiziune, cu producțiile marca Antena 1. Mereu carismatică și descurcăreață, cu un simț al umorului unic și o autoironie ce stârnește hohote de râs, actrița nu avea cum să treacă neobservată prin ochii producătorilor de televiziune.

Ilona Brezoianu și-a început cariera de actriță la un an după ce a terminat liceul, când a devenit studentă la UNATC. De atunci e îndrăgostită iremediabil de ceea ce face și a avut perioade când juca își 12 piese de teatru deodată.

Câți bani câștigă Ilona Brezoianu doar din actorie și ce sume încasa înainte să intre în televiziune

În prezent, Ilona Brezoianu este actriță la Teatrul de Comedie, dar a jucat și la Teatrul Avangardia, Teatrul Național, Teatrul Metropolis, Green Hours și la Teatrelli. Frumoasa actriță a jucat și în serialul Mangalița difuzat de Antena 1, unde a avut un rol delicios și am putut să ne distrăm cu momentele sale la eXtra Factor.

Împreună cu Ilona Brezoianu, telespectatorii au putut să pășească în culisele emisiunii. eXtra Factor a adus episoade noi, exclusive, disponibile pe a1.ro și Antena PLAY.

Invitată în podcastul „Vin de-o poveste” al lui Radu Țibulcă, ea a dezvăluit cât a muncit și câți bani a câștigat pe lună din actorie, înainte de perioada pandemiei care a pus lacăt pe ușile multor teatre.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 15 decembrie 2021. Ilona Brezoianu și-a petrecut noaptea cu un invitat. Ce a făcut nea Marin

„După ce am terminat facultatea, am jucat independent. Câștigai bani din teatru independent. Imaginează-ți că aveam un spectacol, îl jucam de mai multe ori pe lună, singură și aveam bani.

Înainte de pandemie, la un moment dat, jucam în 11 spectacole. Aveam vreo trei la Teatrul Național, la Metropolis. Pe vremea aia, câștigam 2.000 de euro pe lună. Era ok. Nu mi-a fost greu. Dar munceam, repetam, era un consum. Banii se adunau, făceam 20 de milioane de TNB și tot așa. Nu făceam în permanență 2.000 de euro, dar făceam. Asta era înainte să mă angajez la Teatrul de Comedie. Stabilitatea pe care am avut-o mi-a permis să spun «nu» și să nu fac compromisuri”, a declarat Ilona Brezoianu.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 13 decembrie 2021. Ilona Brezoianu, dezvăluiri despre viața sa amoroasă. Ce a mărturisit

Ilona Brezoianu a făcut senzație la Festivalul de la Cannes

Ilona Brezoianu a fost prezentă la Festivalul de la Cannes într-un mare fel, iar imaginile care au apărut în mediul online au făcut senzație. Acesta a jucat în filmul „Întregalde”, regizat de Radu Muntean. Pelicula a avut premiera la Cannes 2021.

La vârsta de 22 de ani, Ilona a câștigat primul ei premiu, urmat de alte trei premii pentru titlul de cea mai bună actriță.

În prezent, actrița are un proiect pe rol cu faimosul Marius Manole. Cei doi au împreună o emisiune pe YouTube care se numește “Welcome as in our hom”, iau unele ediții au chiar și peste 20.000 de vizualizări.

Serialul-fenomen Dragostea Plutește în Aer e acum în AntenaPLAY ▶ Vezi cele mai noi episoade AICI