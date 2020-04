Miniseria „I Know This Much Is True”, în care Mark Ruffalo interpretează dublu rol, lansată de HBO în luna mai

Primul dintre cele şase episoade va avea premiera pe 10 mai.

Miniseria trebuia să fie lansată pe 27 aprilie, însă reţeaua a decis să schimbe această dată cu cea la care era stabilită premiera „The Undoing”. Săptămâna trecută, HBO a anunţat că serialul cu Nicole Kidman şi Hugh Grant va fi lansat în toamnă, din cauza pandemiei de Covid-19.

„I Know This Much Is True” este bazată pe romanul omonim al lui Wally Lamb, bestseller New York Times.

Saga de familie urmăreşte vieţile a doi gemeni identici, Dominick şi Thomas Birdsey, în ceea ce este descris ca o poveste despre trădare, sacrificiu şi iertare. Acţiunea este plasată în America secolului 20.