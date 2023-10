(P) Mircea Bravo organizează cea mai mare Nuntă pe bani din România, iar TU ești invitat

Mircea Bravo și-a făcut lansarea în industria cinematografică în 2022 prin filmul Mirciulică, care a fost un real succes în rândul cinefililor, având înregistrând un număr de peste 320.000 de spectator n cinematografele din România.

La un an distanță, renumitul vlogger revine pe marele ecrane din 10 octombrie cu Nuntă pe bani, cel de-al doilea lungmetraj de comedie marca Bravo Films.

Aici trailerul: https://www.youtube.com/watch?v=8zSrv8bYqtM

Filmul regizat de Cristian Ilisuan îi are drept protagoniști pe Mircea Bravo, Alexandra Spătărelu, Bob Rădulescu, Dan Chiorean, Adrian Cucu, Elena Ivanca, dar se bucură și de aparițiile speciale a două persoane din online foarte apreciate, și anume Ionuț Rusu & Ioana Chișiu.

Comedia #Nuntapebani a fost filmată în 2022 timp de 23 de zile la Cluj.

“Nuntă pe bani a fost pentru noi next level în materie de producție. Am făcut anumite greșeli la Mirciulică pe care n-am vrut să le mai repetăm. Am ales, de această dată, doar profesioniști în echipă, oameni cu experiență, am avut o echipă uriașă la filmări. Ba unele scene s-au filmat chiar cu peste 200 de persoane. Task-ul nostru principal a fost să nu mai repetăm greșelile făcute la primul, dar nu am simțit asta ca o presiune. A venit natural. Adică Mirciulică este clar un film de debut, bineînțeles că se putea mai bine, dar asta înseamnă evoluție. Iar prin Nuntă pe bani considerăm că arătăm asta”, spune Mircea Bravo despre noul film.

La #Nuntapebani poți veni cu întreaga familie, chiar și cu copiii, fiind un film care promite o stare de bine timp de 96 de minute, dar fără limbaj licențios sau scene nepotrivite.

Mai mult, subiectul dezvoltat și dezbătut în film este unul în care se regăsesc majoritatea românilor. Fie că ești mire, mireasă, naș, nuntaș sau invitat care merge doar din obligație la o petrecere, subiectul “nuntă” îți este clar cunoscut.

Nuntă pe bani este produs de Bravo Films, în regia lui Cristian Ilișuan, imaginea e semnată de Andrei Băltărețu, sunetul de Daniel Soare și scenografia de Ana Gabriela Lemnaru. Scenariul aparține echipei creative din care fac parte Cristian Ilișuan, Mircea Popa, Tibi Codorean, Cristi Ciui, Andrei Vereștiuc și Sergiu Floroaia.

Biletele au fost puse deja în vânzare pentru cinematografele din toată țara, click aici https://bravofilms.ro/cumpara-bilete/, iar pentru a fi la curent cu cele mai noi informații, vă invităm să urmăriți paginile noastre de socializare:

Instagram: https://www.instagram.com/nuntapebani_filmul/

Facebook: https://www.facebook.com/nuntapebanifilmul