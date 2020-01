Premiile Lumière - „Les misérables”, de Ladj Ly, marele câştigător. Polanski, cel mai bun regizor

Cea mai bună coproducţie internaţională a fost aleasă „It Must Be Heaven”, regizată de Elia Suleiman, Alexandre Desplat a fost premiat pentru coloana sonoră a filmului „Adults in the Room” al lui Costa-Gavras, iar „M”, de Yolanda Zauberman, a fost desemnat cel mai bun documentar.

Sursa : news.ro