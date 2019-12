RETROSPECTIVĂ. Anul 2019, în cinematografie: Filmele biografice s-au impus în sezonul premiilor. Cannes şi-a menţinut statutul de cel mai important festival

În Franţa, Academia de film a acordat principalul trofeu César primului lungmetraj al lui Xavier Legrand, „Jusqu'à la garde”. Filmul s-a impus şi la categoriile „cea mai bună actriţă în rol principal” (Lea Drucker), „cel mai bun scenariu original” şi „cel mai bun montaj”. Jacques Audiard a fost desemnat cel mai bun regizor, pentru „The Sisters Brothers”, o dramă în stil western cu Joaquin Phoenix, John C. Reilly şi Jake Gyllenhaal, între producătorii căreia se numără Cristian Mungiu. Filmul a primit tot patru trofee.

Mult-aşteptata gală a premiilor Oscar din 2019 nu a suprins din punct de vedere al palmaresului. „Green Book” a primit trofee la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun actor în rol secundar” (Mahershala Ali) şi „cel mai bun scenariu original” (Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly). La egalitate s-au aflat „Roma” al lui Alfonso Cuarón - regie, imagine şi film în limbă străină (toate trei revenind cineastului mexican) -, şi „Black Panther”, regizat de Ryan Coogler - design de producţie, cea mai bun coloană sonoră şi cele mai bune costume. „Bohemian Rhapsody” a primit cele mai multe trofee - patru - pentru „cel mai bun actor în rol principal” (Rami Malek), „cel mai bun montaj”, „cel mai bun mixaj de sunet” şi „cel mai bun montaj de sunet”.

„Roma”

Nemulţumit în legătură cu câştigătorul categoriei „cel mai bun film” a fost cineastul Spike Lee (premiat pentru scenariul „BlacKkKlansman”), care a părăsit sala, în semn de protest.

Chiar dacă nu a existat o gazdă a ceremoniei, acest lucru a fost suplinit de cei peste 40 de prezentatori aleşi să anunţe câştigătorii, între care Barbra Straisand, Javier Bardem, Michael Keaton, Daniel Craig, Brie Larson, Charlize Theron, Mike Myers, Samuel L. Jackson, Jennifer Lopez, Tom Morello, Serena Williams, Diego Luna, Chris Evans, Guillermo del Toro şi Julia Roberts. Audienţa galei a fost mai ridicată decât în 2018, când a fost prezentată de Jimmy Kimmel, ajungând la peste 26 de milioane de telespectatori.

Scurtele discursuri au făcut referire la scandalul din jurul celor patru categorii ai căror câştigători au fost anunţaţi în pauzele publicitare, pentru a scurta timpul de emisie, la zidul pe care Donald Trump vrea să îl ridice la graniţa cu Mexicul şi la egalitatea de gen.

În martie, la gala premiilor David di Donatello , acordate de Academia italiană de film, lungmetrajul „Dogman” al lui Matteo Garrone, care i-a adus la Cannes 2018 premiul pentru interpretare actorului Marcello Fonte, a fost marele câştigător, cu 9 premii.

La finalul lunii noiembrie, lungmetrajul „Dumnezeu există şi numele Lui e Petrunija/ Gospod postoi, imeto i' e Petrunija” (Macedonia de Nord), de Teona Strugar Mitevska, a fost desemnat de Parlamentul European câştigător al LUX Film Prize pe 2019.

Adrian Văncică, în „Cadoul de Crăciun”

Academia europeană de film (EFA) a decis la începutul lunii decembrie că cel mai bun scurtmetraj al anului este „Cadoul de Crăciun” al lui Bogdan Mureşanu, care s-a impus anul acesta şi la cel mai important festival de gen, Clermont-Ferrand. Trofeul a revenit, după 30 de ani de la căderea Blocului Comunist, filmului a cărui acţiune se petrece în seara zilei de 20 decembrie 1989 şi care se regăseşte acum între scurtmetrajele semifinaliste pentru nominalizare la Oscar. „The Favourite”, regizat de Yorgos Lanthimos, a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 32-a gală a premiilor EFA. Cineastul Werner Herzog şi actriţa Juliette Binoche au primit trofee onorifice, iar „ J’Accuse”, cel mai nou film al lui Roman Polanski, deşi a primit cele mai multe nominalizări, a fost trecut cu vederea în palmares.

FESTIVALURI

În festivalurile de anul acesta s-au impus producţii apreciate de critică şi public, deopotrivă, care se pregătesc să încheie sezonul premiilor în cinematografie, cu nominalizări, între altele, la Globurile de Aur, Goya şi Oscar.

La Sundance Film Festival , şase regizori, între care un bărbat, au fost declaraţi câştigătorii principalelor premii ale juriului acordate în patru categorii: „Clemency”, de Chinonye Chukwu US Dramatic Competition), „The Souvenir”, de Joanna Hogg (World Cinema Dramatic), „One Child Nation”, de Nanfu Wang şi Jialing Zhang (US Documentary), „Honeyland”, de Tamara Kotevska şi Ljubomir Stefanov (World Documentary). Premiile publicului au mers la drama cu accente comice „Brittany Runs a Marathon” (U.S. Dramatic Competition), de Paul Downs Colaizzo, şi la documentarul „Knock Down the House”, de Rachel Lears. Cât priveşte categoria World Cinema, preferatele publicului au fost „Queen of Hearts”, de May el-Toukhy, şi „Sea of Shadows”, de Richard Ladkani.

„Honeyland” se află acum pe lista scurtă pentru nominalizare la două categorii ale premiilor Oscar 2020 – „cel mai bun documentar” şi „cel mai bun lungmegtraj internaţional”.

La Berlinală , filmul românesc „Monştri.”, de Marius Olteanu, care a avut premiera mondială în secţiunea Forum, a câştigat premiul cititorilor Tagesspiegel. „Synonymes", regizat de Nadav Lapid şi produs de Saïd Ben Saïd şi Michel Merkt, a câştigat trofeul Ursul de Aur al celei de-a 69-a ediţii a Festivalului de Film de la Berlin. „Grâce à Dieu”, de François Ozon, a primit Marele premiu al juriului, Angela Schanelec a fost recompensată cu Ursul de Argint pentru regia filmului „Ich war zuhause, aber", iar pentru scenariu, „La paranza dei bambini”, de Maurizio Barucci. Actriţa Charlotte Rampling a primit Ursul de Aur pentru întreaga activitate.

Judith State şi Cristian Popa, în „Monştri.”

Ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes a fost una dintre cele mai strălucitoare - cu premiere ca „The Dead Don't Die”, de Jim Jarmusch, cu Bill Murray şi Adam Driver în distribuţie, care a deschis cea de-a 72-a ediţie, „Rocketman”, la care alături de actorul Taron Egerton s-a aflat muzicianul Elton John, producător executiv al filmului, „Once Upon a Time... in Hollywood”, cu Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, film al lui Quentin Tarantino inclus în competiţie alături de pelicule ca „Dolor y gloria” a lui Pedro Almodóvar, cu Antonio Banderas premiat pentru interpretare, „Parasite/ Gisaengchung” (r. Bong Joon-ho), „Bacurau” (r. Kleber Mendonça Filho şi Juliano Dornelles) şi „Les misérables” (debutul în lungmetraj al lui Ladj Ly), marii câştigători, aclamaţi de critici şi de public.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino şi Margot Robbie

La Cannes au avut premiera jumătate dintre cele zece filme aflate acum pe lista scurtă pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar şi patru dintre cele cinci producţii nominalizate la Globurile de Aur în categoria „film în limbă străină”. Încă o dată, festivalul de pe Croazetă şi-a demonstrat influenţa, înaintea celor de la Veneţia, Toronto şi Berlin.

Anul trecut, şase dintre cele nouă filme incluse pe lista scurtă pentru nominalizare la Oscar au fost titluri prezentate la Cannes şi trei dintre cele cinci nominalizate la Globurile de Aur. A fost remarcată acum şi o creştere a numărului peliculelor de la Cannes care au reprezentat propunerile ţărilor pentru nominalizare la Oscar. Dintre cele 93 de filme înscrise (două descalificate de Academie din cauza dialogului preponderent în limba engleză), 16 au avut premiera la Cannes.

„Parasite”

Alejandro Gonzalez Iñárritu, preşedintele juriului ediţiei de anul acesta a festivalului, a mărturisit că decizia de a acorda Palme d’Or filmului sud-coreean „Parasite” a fost unanimă. Lungmetrajul lui Bong Joon-ho este unul dintre favoriţii la premiile Academiei americane de film şi cel mai de succes film premiat cu Palme d’Or din toate timpurile (încasări totale de 121,7 milioane de dolari).

Jean Pierre şi Luc Dardenne au fost recompensaţi cu premiul pentru regie - „Le jeune Ahmed”, Marele premiu al juriului a revenit filmului „Atlantique”, primul lungmetraj al regizoarei Mati Diop, iar „Portrait de la jeune fille en feu”, de Céline Sciamma, a fost recompensat pentru scenariu şi cu trofeul Queer Palm.

„A Vida Invisível de Eurídice Gusmão” (Brazilia), de Karim Aïnouz, a primit marele premiu al secţiunii Un Certain Regard, „Mano a mano” (Franţa), de Louise Courvoisier, s-a impus în competiţia Cinéfondation, iar animaţia „J'ai perdu mon corps", de Jérémy Clapin, în competiţia Semaine de la Critique. Filmul animat este şi marele câştigător al Festivalului de la Annecy de anul acesta.

România a fost reprezentată în competiţia festivalului de filmul „La Gomera”, al cincilea lungmetraj al lui Corneliu Porumboiu, cu Vlad Ivanov şi Catrinel Marlon în distribuţie, şi în competiţia Semaine de la Critique, de scurtmetrajul „Ultimul drum spre mare” al lui Adi Voicu. Producţiile nu au primit nicio distincţie.

Carrosse d'Or a fost acordat scenaristului şi compozitorului american John Carpenter, iar trofeul Palme d’Or de onoare, actorului Alain Delon. Decizia de a-l premia pe Delon anul acesta la Cannes a fost primită de câteva organizaţii feministe americane drept una neinspirată, deoarece actorul a declarat în urmă cu câţiva ani că a pălmuit câteva femei de-a lungul vieţii, a făcut remarci neinspirate legat de homosexuali şi s-a arătat un susţinător al extremei drepte. Alain Delon a primit, vădit emoţionat, trofeul şi în scurtul său discurs a mărturisit că se gândeşte la Mireille Darc şi Romy Schneider, femeile care i-au marcat viaţa.

Festivalul de Film de la Karlovy Vary a ajuns anul acesta la a 54-a ediţie. Marele câştigător a fost lungmetrajul „The Father”, scris şi regizat de Kristina Grozeva şi Petar Valchanov, producţie Bulgaria - Grecia. Premiul juriului a revenit producţiei germane „Lara”, de Jan-Ole Gerster, film care s-a impus şi la categoria „cea mai bună actriţă” - Corinna Harfouch. Cel mai bun regizor a fost desemnat belgianul Tim Mielants, pentru „Patrick”, iar cel mai bun actor, Milan Ondrik, pentru „Let There Be Light”.

„Arest”, al doilea lungmetraj regizat de Andrei Cohn, a avut premiera internaţională în competiţia East of the West a Festivalului de la Karlovy Vary. Filmul nu s-a regăsit în palmares.

„Ivana cea groaznică” (Foto: Microfilm)

Lungmetrajul „Ivana cea Groaznică” (România - Serbia), regizat de Ivana Mladenović, a câştigat premiul special al juriului secţiunii Cineasti del Presente din cadrul celei de-a 72-a ediţii a Festivalului de Film de la Locarno .

Leopardul de Aur a revenit anul acesta filmul portughez „Vitalina Varela”, scris şi regizat de Pedro Costa. Lungmetrajul biografic o are în rol principal pe Vitalina Varela, coscenaristă, premiată pentru cea mai bună interpretare feminină. Premiul special al juriului a revenit producţiei sud-coreene „Height of the Wave/ Pa-Go”, de Park Jung-bum, cel mai bun regizor a fost desemnat Damien Manivel, pentru „Les Enfants d’Isadora”, iar cea mai bună interpretare masculină a fost aleasă cea a lui Regis Myrupu din „A Febre”.

România nu s-a impus nici la Festivalul de la Sarajevo , dedicat producţiilor din regiune. Drama „Take Me Somewhere Nice”, de Ena Sendijarević (Bosnia şi Herţegovina, Olanda), a câştigat trofeul Heart of Sarajevo al celei de-a 25-a ediţii a festivalului, unde scurtmetrajul românesc „Ultimul drum spre mare”, de Adi Voicu, a primit o menţiune specială a juriului.

Cel mai recent film al lui Cătălin Mitulescu, „Heidi”, a fost selectat, alături de „Mo” al lui Radu Dragomir, în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Sarajevo, unde a avut premiera mondială şi coproducţia cu participare românească „Sin”, de Ines Tanović.

La ediţia de anul acesta a festivalului, cineastul mexican Alejandro González Iñárritu, de patru ori premiat cu Oscar, a fost recompensat cu trofeul onorific Heart of Sarajevo, pentru contribuţia la cinematografie. La fel şi actorul britanic Tim Roth şi actriţa franceză Isabelle Huppert.

Palmaresul Festivalului de Film de la Veneţia , ajuns la a 76-a ediţie, a fost unul surprinzător - o producţie americană - „Joker”, de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix în rol principal - a fost recompensată cu marele trofeu, Leul de Aur, iar „J’Accuse” al lui Roman Polanski a fost distins cu Marele premiu al juriului, deşi preşedinta forului, regizoarea argentiniană Lucrecia Martel a criticat prezenţa cineastului în competiţie încă de la începutul festivalului. Ea a declarat că nu va viziona filmul lui Polanski la proiecţia de gală, pentru că nu doreşte să se ridice şi să îl aplaude. Aceste afirmaţii, făcute din cauza scandalului sexual în care el a fost şi este implicat. Lungmetrajul cineastului aflat în exil în Franţa de 40 de ani a fost premiat şi de Federaţia Internaţională a Criticilor de Film (FIPRESCI) şi a primit cel mai bun scor din partea criticilor italieni de film.

Joaquin Phoenix, în „Joker”

„Joker” a generat încasări de peste 1 miliard de dolari şi este unul dintre principalii favoriţi la Globurile de Aur şi Oscar.

Un moment inedit l-a reprezentat protestul din ultima zi de festival, când aproximativ 300 de persoane au cerut, pe covorul roşu, timp de câteva ore, acţiuni în vederea stopării efectelor încălzirii globale şi interzicerea intrării vaselor de croazieră în lagună. Câteva săptămâni mai târziu, Veneţia a fost inundată, iar multe dintre clădirile de patrimoniu afectate.

Cineastul spaniol Pedro Almodóvar şi actriţa britanică Julie Andrews au fost recompensaţi cu trofee Leul de Aur onorifice, pentru întreaga carieră. Cineastul francez de origine greacă Costa-Gavras a primit trofeul onorific „Glory to the Filmmaker”.

Producţia „Pacificado”, regizată de americanul Paxton Winters, a fost desemnată cel mai bun film la gala celei de-a 67-a ediţii a Festivalului de la San Sebastián . Acesta este primul film brazilian care câştigă trofeul Concha de Oro. La categoria „cel mai bun regizor” au fost desemnaţi câştigători Aitor Arregi, Jon Garaño şi Jose Mari Goenaga, pentru „La trinchera infinita” (Spania), care s-a impus şi la categoria „cel mai bun scenariu” (Luiso Berdejo şi Jose Mari Goenaga). Pelicula a primit 15 nominalizări la premiile Goya 2020, acordate de Academia spaniolă de film.

Penélope Cruz

Actorii Penélope Cruz şi Donald Sutherland şi cineastul Costa-Gavras au primit trofee onorifice Donostia la ediţia de anul acesta a festivalului. Premio Donostia recunoaşte aportul extraordinar adus lumii cinematografice de mari figuri care vor rămâne în istoria sa.

Satira „Jojo Rabbit”, de Taika Waititi, a fost recompensată cu principalul premiu, al publicului, la Toronto International Film Festival . People’s Choice Award poziţionează filmul Fox Searchlight în cursa pentru o posibilă nominalizare la Oscar, în ciuda faptului că a primit critici mediocre. Principalul premiu obţinut la Toronto prezice, de regulă, selecţia între candidaţii la Oscar şi chiar câştigători.

