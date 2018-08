Ruby Rose va juca rolul lui Batwoman, prima supereroină LGBT!

Ruby Rose şi-a reţinut cu greu lacrimile în timp ce a vorbit despre viitorul său rol în care o va interpreta pe Batwoman, prima supereroină gay dintr-un serial de televiziune, informează Press Association.

Actriţa australiană, care joacă în producţia "The Meg" alături de Jason Statham, a fost invitată miercuri la emisiunea "The Tonight Show With Jimmy Fallon". Ea a dezvăluit că a aflat despre acest rol, luni, cu câteva momente înaintea premierei "The Meg" din Los Angeles şi i-a evitat pe jurnalişti pe covorul roşu deoarece abia se putea abţine să nu "plângă spontan".

Rose, în vârstă de 32 de ani, a mărturisit în timpul emisiunii că în copilărie obişnuia să îşi confecţioneze aripi de liliac şi să sară din "locuri înalte", însă de data aceasta va avea "unele care nu vor fi realizate din carton".

Rose, care a devenit cunoscută după ce a jucat în serialul de televiziune "Orange Is The New Black", a părut vizibil emoţionată de vestea primită.

"Sunt atât de încântată. Cred că adevăratul motiv pentru care sunt atât de emoţionată este că în copilărie mă uitam la TV şi nu am văzut niciodată pe cineva cu care să mă pot identifica, cu atât mai puţin o supereroină".

Actriţa a scris pe contul său de Instagram că pe vremea în care era o tânără membră a comunităţii LGBT nu s-a simţit niciodată reprezentată la televizor adăugând că este "încântată şi onorată" ca va interpreta rolul Batwoman.

Rose va fi prezentată drept Batwoman în cadrul unui eveniment mixt organizat în luna decembrie cu alte personaje aduse pe ecrane de reţeaua de televiziune The CW Network din lumea DC Comics, Arrow, The Flash şi Supergirl.

Personajul, așa cum a fost el portretizat în seria de benzi desenate, este cunoscut sub numele de Kate Kane, o femeie preocupată de dreptate, gata să zică lucrurilor pe nume pe străzile din Gotham. Kate Kane va fi și prima supereroină LGBT dintr-un serial destinat micului ecran, scrie publicația Empireonline.

Povestea urmărește parcursul acestei femei de la o persoană obișnuită la eroina ce va fi. Caroline Dries va scrie scenariul serialului, cu veteranul DC Geoff Johns și producătorii Greg Berlanti și Sarah Schecter la cârmă.

Planurile pentru Batwoman sunt de a evolua într-un serial în care vor exista mai multe intersectări de planuri narative cu alți eroi DC. Dacă proiectul va primi undă verde, îl vom vedea pe micul ecran cel mai devreme în 2019.