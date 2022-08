Serialul turcesc Dacă un bărbat iubește… se vede pe AntenaPLAY

Dacă un bărbat iubește... este serialul-fenomen care îi va ține pe fani cu sufletul la gură, datorită poveștii pline de suspans, dramă și romantism pe care o spune. Descrisă drept o comedie romantică, producția aduce în prim-plan viața unei Cenușerese moderne, Zeynep Uysal (Büsra Develi), care trece printr-o mulțime de situații limită.

Zeynep, mama a doi copii, divorțează de Oktay Durmaz (Görkem Sevindik), bărbatul cu care s-a căsătorit din dragoste în timpul facultății, deoarece acesta a înșelat-o. După această experiență, Zeynep își pierde încrederea în bărbați și refuză să se mai implice în alte relații. Viața lui Zeynep se schimbă radical atunci când îl întâlnește pe Kenan Acarsoy (Alperen Duymaz), un burlac bogat și carismatic. Intriga se complică în momentul în care Kenan este dorit și de Yelda Sipahi (Yasemin Kay Allen). Ea visează să devină partenera lui de afaceri, dar și să se căsătorească cu acesta. Din acest punct, Zeynep și Yelda devin rivale.

Citește ți: Începând din 22 august, Happy Channel lansează noua grilă de programe

Sâmbătă, 20 august, abonații AntenaPLAY vor putea viziona primele episoade din serialul Dacă un bărbat iubește…

Sâmbătă, 20 august, abonații AntenaPLAY vor putea viziona primele episoade din serialul lor turcesc preferat. Povestea de dragostea va continua în AntenaPLAY în fiecare zi de luni, atunci când abonații se vor putea bucura de câte două noi episoade din Dacă un bărbat iubește....

Serialul Dacă un bărbat iubește… are 26 de episoade și este regizat de Ömür Atay și Zeliha Orman.

Citește și: CONCURS | Cum poți câștiga un Smart TV dacă iubești filmele și serialele

În 2022, AntenaPLAY a oferit abonaților săi și alte producții apreciate, din toate genurile. Seriale de succes, precum One the woman, The Fiery Priest, My Strange Hero, Taxi Driver sau Secret Life of My Secretary, i-au cucerit pe fani. Pe lângă aceste seriale, abonatii s-au putut uita la telenovelele momentului de pe Happy Channel: Jurământul, Păsările Destinului, Dragostea Plutește în Aer sau Rebelde fiind cateva dintre titlurile appreciate de abonați. În perioada următoare, AntenaPLAY va veni până la finalul anului 2022 și cu alte producții disponibile pentru abonați.

Tot ce vrei e să dai PLAY!

Cel mai nou episod din serialul coreean preferat este acum în AntenaPLAY. Dă PLAY să vezi My Strange Hero