Începând din 22 august, Happy Channel lansează noua grilă de programe

Postul TV s-a impus ca lider de audienţă la nivelul categoriei din care face parte, pe Whole Day, Prime Time, Morning, Day time şi Access. Mai mult, acesta a reuşit o poziţionare foarte bună la nivelul pieţei, în Prime Time, Happy clasându-se pe locul 4 în top all channels.

Noua grilă de programe, care se va lansa pe 22 august, continuă promisiunea postului de a le oferi telespectatorilor cele mai captivante şi emoţionante seriale

Astfel, începând din 22 august, în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la 20:00, Happy Channel le aduce telespectatorilor una dintre cele mai de succes producţii ale verii 2021 în Turcia - Inimă ranită/Kalp Yarasi. Serialul care aduce în prim plan o poveste impresionantă de iubire şi două familii aflate într-un permanent conflict s-a bucurat repede de faimă, fiind distins cu premiul pentru “Cel mai bun cuplu” şi “Cea mai bună coloană sonoră a unui serial”. Producţia plasează acţiunea poveştii în Antakya, un oraş cu o istorie bogată şi o cultură unică, iar în rolurile principale îi aduce în faţa telespectatorilor pe Yağmur Tanrısevsin și Gökhan Alkan, actori care se bucură de o carieră de succes în Turcia.

Din 24 august, serile de joi şi vineri, vor sta sub semnul Jurământului - O dragoste împlinită, de la 20:00, la Happy Channel. Serialul care a luat prin surprindere cu succesul înregistrat încă de la primele episoade a ajuns deja la sezonul cu numărul patru. Cum va continua drama turcească ce îi are în distribuţie pe Gokberk Demirci şi Can Verel, telespectatorii vor putea afla urmărind povestea în fiecare seară de miercuri, joi şi vineri, la Happy Channel.

Din 27 august, în fiecare sâmbătă şi duminică, de la 20:00, telespectatorii Happy Channel sunt invitaţi să descopere Puterea destinului, o producţie turcească ce s-a bucurat de un real succes în toate ţările în care a fost difuzată şi care pune în scenă lupta continuă între disperare şi speranţă, trăită de o femeie (Cansu Dere – una dintre cele mai cunoscute actriţe din Turcia) al cărei destin este scris de alţii. Imediat după, de la 21:45, la Happy Channel povestea Dragostea pluteşte în aer se apropie de final. Astfel, telespectatorii vor putea afla deznodământul încercărilor prin care au trecut de-a lungul timpului Serkan Bolat (Kerem Bürsin) și Eda Yıldız (Hande Erçel).

