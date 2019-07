Sophia Loren va reveni pe marile ecrane, după un deceniu, în rolul unei supravieţuitoare a Holocaustului

Actriţa italiană Sophia Loren, în vârstă de 84 de ani, va reveni pe marile ecrane, după un deceniu, în rolul unei supravieţuitoare a Holocaustului.

Ea va juca în „The Life Ahead/ La vita davanti a sé”, regizat de fiul său, Edoardo Ponti. Filmul este o adaptare a romanului „La vie devant soi”, de Romain Gary. Cartea a mai fost transpusă în film de israelianul Moshe Mizrahi sub titlul „Madame Rosa”, cu Simone Signoret în rol principal. Lungmetrajul a câştigat Oscarul pentru „film în limbă străină”, în 1978.

Loren va juca acelaşi rol ca Signoret, deşi Ponti susţine că cele două adaptări sunt foarte diferite, scrie Variety. Acţiunea filmului este plasată în Bari, iar povestea este spusă din punctul de vedere ales în carte, al copilului senegalez Momo.

Madame Rosa este supravieţuitoare a Holocaustului şi capul familiei. Cei trei copii ai ei sunt o femeie transgender în vârstă de 35 de ani, un senegalez în vârstă de 12 ani şi un român de 10 ani, copii ai străzii.

Filmările au început în Italia. Sophia Loren, care lucrează 10 ore pe zi, a spus că fiul ei nu se va mulţumi decât cu ce e mai bun.

„Mă cunoaşte atât de bine. Cunoaşte fiecare centimetru din faţa mea, din inima şi sufletul meu. Va trece la următorul cadru doar atunci când voi fi ajuns la cel mai adânc adevăr al meu”, a spus ea.

Ponti regizează acum a treia oară un film cu mama lui în distribuţie. Despre ea, a spus că este într-o formă minunată.

Din distribuţie mai fac parte actriţa spaniolă transgender Abril Zamora, italianul Renato Carpentieri şi iranianul Babak Karimi.

„La vita davanti a sé” este produs de Palomar şi este programat să fie finalizat în martie 2020.

Cel mai recent, Loren a fost văzută în drama muzicală „Nine” (2009), regizată de Rob Marshall.

Sofia Villani Scicolone, pe numele său real, s-a născut pe 20 septembrie 1934, la Napoli, şi s-a remarcat în concursuri de frumuseţe la vârsta de doar 14 ani.

Regizorul Vittorio de Sica este cel care a descoperit-o. În cele şase decenii de carieră cinematografică, Sophia Loren a jucat în aproximativ 100 de filme, lucrând îndeaproape cu mari regizori, între care George Cukor, Charlie Chaplin, Mario Monicelli şi Ettore Scola la Robert Altman.

Şi-a început cariera de actriţă în 1950, la vârsta de 15 ani, iar primul său rol important a fost în „L’Oro di Napoli” (1954) al lui De Sica.

„Peccato che sia una canaglia/ Too Bad She’s Bad” (1954) a fost primul film în care a jucat alături de Marcello Mastroianni, actorul care avea să-i devină un colaborator constant pe marele ecran. Printre ele, „Matrimonio all'italiana” (1964), pentru care a fost nominalizată la un premiu Oscar, comedia „La moglie del prete” (1970) şi „Yesterday, Today, Tommorow/ Ieri, oggi, domani”.

Momentul care a propulsat-o printre starurile de cinema ale lumii l-a reprezentat, în 1958, semnarea unui contract cu studioul Paramount, la Hollywood.

În 1961, rolul dramatic al mamei din „La Ciociara” (1961), în regia lui Vittorio de Sica, i-a adus 22 de premii internaţionale, inclusiv unul de interpretare la Cannes şi un Oscar, devenind prima actriţă premiată cu statueta pentru un film străin şi prima actriţă italiană distinsă cu acest trofeu.

Ultima peliculă din lunga colaborare cu Vittorio de Sica a fost „Il viaggio” (1974), în care a jucat alături de Richard Burton. Cea mai recentă apariţie a sa este într-un scurtmetraj, „Voce umana” (2014), regizat de unul dintre cei doi fii ai ei, Edoardo Ponti.

Sophia Loren a mai jucat alături de Cary Grant, Peter Sellers, Clark Gable, Frank Sinatra, Gregory Peck, Jack Lemmon, Paul Newman şi Marlon Brando.

A fost recompensată de-a lungul carierei şi cu patru trofee Globul de Aur pentru World Film Favorite - Female, prestigiosul Cecil B. DeMille Award, un Premiu BAFTA şi deţine recordul de a fi distinsă cu şase Premii David di Donatello pentru cea mai bună actriţă.

În 1991, a fost onorată de Academia Americană de Film pentru întreaga carieră, fiind declarată o „comoară a cinematografiei mondiale”, iar în 1999 a fost recunoscută de American Film Institute drept una dintre marile legende ale epocii de aur de la Hollywood.

În 1972, muzicienii Mick Jagger şi Keith Richards i-au dedicat o melodie - „Pass the Wine (Sophia Loren)”, inclusă pe albumul ”Exile On Main Street” al trupei The Rolling Stones, iar în 2014 actriţa şi-a lansat un volum de memorii - „Yesterday, Today, Tomorrow: My Life”.

Sursa : news.ro