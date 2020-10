Vești proaste pentru fanii seriei Fast & Furious. Ce s-a aflat despre cel mai recent film cu Vin Diesel

În clip, Vin Diesel e din nou în centrul atenției cu personajul Dominic Toretto. Acesta îl confruntă pe fratele său, Jakob, interpretat de John Cena. Cei doi își dispută supremația în cadrul curselor infernale de pe străzile Londrei.

Apar și fețe noi, care stârnesc și mai tare curiozitatea. Charlize Theron și Helen Mirren sunt surprizele noii producții.

Primele secunde din trailer au adus, cu siguranță, lacrimi pe obrajii iubitorilor filmului. Replica emoționantă a personajului lui Vin Diesel topește inimi:''Lucrurile s-au schimbat, acum sunt tată, în timp ce pe fundal se aude ''See You Again''.

Aflăm că Dom muncește la fermă împreună cu soția sa, Letty Ortiz, interpretată de Michelle Rodriguez. Scena lacrimogenă continuă cu mesajul pe care Dominic Toretto îl transmite micuțului, Brian, numit după personajul interpretat de regretatul Paul Walker: ''Voi fi mereu în inima ta''.