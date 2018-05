HA-HA-HA! Prețul exorbitant al cireșelor din piețe a stârnit isterie pe internet! Cele mai tari glume: ”Cum îi demonstrezi unei femei că ai bani?”

Faptul că românii se pricep de minune să facă haz de necaz nu e niciun secret pentru nimeni, însă acest lucru a fost încă o dată dovedit acum, când au apărut primele cireșe, care se vând în piețe chiar și cu 100 de lei pe kilogram.

Descoperă cele mai amuzante glume pe seama prețului ridicat pe care-l au cireșele, mai jos:

"Am câștigat la loto, schimb castron cu cireșe și căpșuni cu un apartament la Slobozia!";

"Cât e schimbul valutar la cireșe azi?";

"- Cum îi demonstrezi unei femei că ai bani?

- Îi spui că ți-ai cumpărat cireșe";

"-Vrea cineva să ne asociem să luăm 200 de grame de cireșe?

-Ne asociem... când apare creditul 'Prima cireașa'";

"Ne trebuie un salariu de parlamentar să putem mânc

"ROBOR-ul mai crește cu două cireșe până la sfârșitul anului";

"La iarnă în Loft se servește GEM de cireșe";

"LINS cireașa - 50 de bani, MIROSIT - 30 de bani, PIPĂIT - 2 RON";

"Ați vrea că România să fie următorul Dubai?

Caut parteneri de afacere pentru plantație de cireși.

#aurulrosu

Let's make Românica great! Not again, it never was that great!";

"Câte cireșe trebuie să dai acum la intrarea în Loft că să primeșți o șampanie d-aia de 15 mii de euro? Un kil? Două?";

"- Dați-mi va rog cireșe de 100 lei.

- O vreți feliată sau întreagă?";

"Au apărut cireșele în piață. Vrea cineva să cumpere o garsonieră, că să-mi iau și eu un kg?";

"Împrumut caserolă goală de cireșe pentru poze pe Facebook sau Instagram";

"Ce banca aprobă cel mai rapid credit? Vreau să-mi cumpăr un kilogram de cireșe";

"Adeverință de salariat este necesară când cumperi cireșe?";