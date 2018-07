Ariana Grande a lansat HITUL VERII! Cum sună cea mai nouă melodie a artistei

Vestea momentului pentru fanii artistei Ariana Grande! Frumoasa cântăreață a lansat cea mai tare piesă a momentului, cu care a adunat deja mai bine de un milion de vizualizări!

De asemenea, Ariana Grande a postat o pictură cu ea topless pe Twitter, ca ilustrare artistică pentru single-ul ei.



"God is a Woman" a fost lansat după primul ei single de pe "Sweetener", "No Tears Left to Cry", şi după cântecul "The Light is Coming", care este o colaborare cu Nicki Minaj. Albumul urmează să fie lansat în data de 17 august.





Ariana Grande a făcut titluri în ziarele americane în luna iunie, după ce s-a logodit cu actorul şi comicul Pete Davidson la doar câteva săptămâni după ce l-a cunoscut

Melodia lansată de Ariana Grande a adunat mai bine de un milion de vizualizări și fanii nu au ratat ocazia să o complimenteze pe artista preferată.

Urmărește clipul video de mai sus ca să asculți piesa „God is a woman”, cu siguranță nu vei regreta!