Barbara Martin, solistă a grupului The Supremes, a murit la vârsta de 76 de ani

Cântăreaţa din Detroit făcea parte din grup în 1961, când The Supremes a semnat un contract cu Motown Records, iar ea a interpretat majoritatea pieselor de pe albumul de debut, „Meet the Supremes”. A cântat inclusiv melodia „(He's) Seventeen”.

Vestea morţii ei a fost anunţată pe pagina de Facebook a grupului: „Inimile noastre sunt alături de familia şi prietenii Barbarei. Odată Supreme, întotdeauna Supreme”.

Martin a înlocuit-o pe Betty McGlown în 1960, când cvartetul cânta sub numele The Primettes. Ea a părăsit The Supremes în 1962, însărcinată fiind, înainte ca grupul să cunoască celebritatea la nivel mondial. Martin nu a fost înlocuită.

Colegele de trupă Diana Ross, Florence Ballard şi Mary Wilson au continuat ca trio şi au lansat piese ca „Baby Love”, „Stop in the Name of Love” şi „You Can't Hurry Love”.