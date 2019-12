Cântăreţul britanic Harry Styles, mai multe recorduri cu noul album

Mariah Carey şi „Merry Christmas” au urcat patru locuri, până pe opt, cu 51.000 de unităţi vândute în a 89-a săptămână de top, iar Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au urcat două poziţii, până pe nouă, după ce albumul a fost vândut în 49.000 de unităţi în a 38-a săptămână de la lansare.

„Lover” al lui Taylor Swift a urcat trei locuri în clasamentul american al albumelor, până pe zece, după ce a fost vândut în 47.000 de unităţi în a 17-a săptămână de la debut.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).

