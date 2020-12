Cea mai ascultată piesă românească din 2020. Melodia pe care toți au dat repeat

Piesele Global Records care au ocupat primul loc în top în 2020 sunt: Trika Trika - Antonia feat. Faydee (4 săptămâni), Retrograd - DJ Project feat. Andia (5 săptămâni), Ce-ți cântă dragostea - Roxen (8 săptămâni), Secrete - Carla’s Dreams (11 săptămâni), Din trecut - The Motans feat. Alina Eremia (o săptămână), Slăbiciuni - DJ Project feat. Andia (6 săptămâni), Spune-mi - Roxen (3 săptămâni), Scara 2, etajul 7 - Carla’s Dreams (4 săptămâni).

Piesele Global Records ascultate în străinătate

În 2020 câteva dintre piesele lansate de Global Records au făcut furori în străinătate și au ocupat locuri importante în topurile radio și digitale din Rusia, Ucraina, Polonia, Franța, Statele Unite, Mexic, Brazilia, Portugalia, Italia, Turcia și Estonia Printre aceste piese se numără: Not my baby, Read my lips și Flashbacks - INNA, Discoteka - Minelli feat. INNA, Nostalgia - Minelli, Rebound - Antonia, Dumb și Are we there - Olivia Addams, Your Love - Irina Rimes feat. Cris Cab, Touche - SICKOTOY feat. Misha Miller, How to break a heart și Wonderland – Roxen.

Global Records și-a mărit anul acesta portofoliul cu următorii artiști: Alexia, Bogdan Medvedi, Diana Brescan, EMAA, Emil Rengle, Florian Rus, Holy Molly, Nalani, Olivia Addams, WRS, Domino, Karyss, Golani, OG Eastbull și Rico888.

În anul 2020 artiștii d ela Global Records au participat la campanii pe TikTok. Printre cele mai de succes au fost INNA - Not my baby, #notmybabynow are peste 63 milioane de vizualăzări, Olivia Addams - Dumb, #uresodumb are până acum aproape 140 milioane de vizualizări, dar și SICKOTOY feat. EMAA - Gasolina, #shuffleupgasolina a strâns nu mai puțin de 106 milioane vizualizări, potrivit comunicatului casei de discuri.

