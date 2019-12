„Seară de seară", o poveste de dragoste semnată Carla's Dreams

”Stelele se aprind în ochi seară de seară. V-am cuprins”, au spus Carla's Dreams.

Carla's Dreams - Seară de seară

https://www.youtube.com/watch?v=Y2eCXCITHzc

”Stelele se aprind în ochi seară de seară. V-am cuprins”, au spus Carla's Dreams.

În doar două zile de la lansare, piesa este locul 2 pe YouTube în trending și are peste 1 milion de vizualizări.

Anul acesta, Carla's Dreams au colaborat cu Blacklist pentru piesa „Baila conmigo”, o piesă cu un sound cool și un videoclip urban și dinamic. „Baila conmigo” a fost interpretată în premieră pe scena de la The Artist Awards din Craiova, eveniment care a premiat cei mai relevanți artiști și creatori de conținut. În cadrul acestui eveniment, Carla’s Dreams au susținut un concert special alături de Opera Română Craiova și au primit și două premii: Best Male Artist și The Artist of The Year.

În 2020 fanii se vor putea întâlni cu Carla’s Dreams la evenimentul The Concert de la Romexpo pe 30, 31 mai și 1 iunie. Biletele pot fi achiziționate aici:

https://www.iabilet.ro/bilete-carla-s-dreams-the-motans-5gang-irina-rimes-the-concert-48915/