Depeche Mode, Whitney Houston, Judas Priest şi T.Rex, între nominalizaţii pentru includerea în Rock and Roll Hall of Fame 2020

Pat Benatar, Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Judas Priest, Kraftwerk, Dave Matthews Band, MC5, Motörhead, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren, Soundgarden, T. Rex şi Thin Lizzy sunt nominalizaţii pentru includerea în Rock and Roll Hall of Fame 2020.

Anunţul a fost făcut marţi, iar artiştii care vor fi incluşi în for vor fi anunţaţi în luna ianuarie.

Cea de-a 35-a gală va avea loc pe 20 mai, la Public Auditorium din Cleveland.

Ceremonia va fi transmisă live de HBO, potrivit viitorului preşedinte al Hall of Fame, John Sukes de la iHeartMedia, scrie Variety.

Jann Wenner, cofondator al Rock Hall şi fondator al revistei Rolling Stone, a anunţat la începutul acestei luni că renunţă la preşedinţia RRHoF.

Anul acesta au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame trupele britanice The Cure, Def Leppard, Radiohead, Roxy Music şi The Zombies şi solistele americane Janet Jackson şi Stevie Nicks.

Nouă dintre cei 16 nominalizaţi pentru 2020 se află prima dată în cursă - Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Motörhead, The Notorious B.I.G., Pat Benatar, Soundgarden, T.Rex, Thin Lizzy şi Whitney Houston. Chaka Khan & Rufus şi Kraftwerk au mai fost în această ipostază de şase ori.

Pentru a fi eligibili pentru 2020, artiştii trebuie să fi debutat (cu single ori album) în 1994 sau mai devreme.

Un consiliu format din 1.000 de artişti, istorici şi personalităţi din industria muzicală va vota nominalizaţii. Vor fi luate în considerare criterii ca influenţa asupra altor artişti, durata carierei şi realizările, inovaţia şi tehnica.

Fanii pot vota între 15 octombrie 2019 şi 10 ianuarie 2020. Ei îşi pot exprima alegerile pe rockhall.com. Primii cinci clasaţi în urma votului publicului vor intra la balotaj.

