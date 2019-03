Electric Castle 2019. Ce artiști urcă pe scenă, prețul biletelor și programul complet al festivalului de la Cluj

Electric Castle 2019. Preț bilete, artiști și programul complet al festivalului de la Cluj. Electric Castle este un adevărat etalon pe scena internațională a festivalelor de muzică.Este organizat de 6 ani în România, la poalele Castelului Bànffy, comuna Bonțida, judeţul Cluj.

Anul acesta, festivalul tău de muzică preferat Electric Castle 2019 se anunță a fi una inedită, cum rar întâlnești în line up-ul de evenimente muzicale europene. În ultimii ani, de când Electric Castel și-a început povestea, Castelul Banffy din Cluj a ajuns vestit în întreaga lume. În 2019, festivalul Electric Castel are loc între 17 – 21 iulie 2019.

În cei șase ani de la apariție, festivalul de muzică care reușește să rămână în afara „mainstream-ului” a reușit să devină un etalon pe scena internațională a festivalelor muzicale. O mână de tineri pasionați de evenimentele de muzică electronică, au reușit ca, în mijlocul câmpului și vreme de 5 zile, să adune o comunitate de peste 200.000 oameni, deci cam cât întreaga populație a orașului Ploiești.

Secretul celor care au reușit să organizeze acest festival se traduce prin multă muncă, dincolo de muzică, blițuri, lumina reflectoarelor și aplauze. Dovada supremă că evenimentul reușește an după an să genereze emoții pozitive este că doar 31% dintre participanți se află la prima experiență de acest gen, restul de 61% fiind recurenți, oameni care obișnuiesc să meargă anual la două, trei festivaluri.

Festivalul de la poalele Castelului Bànffy, comuna Bonțida, judeţul Cluj, este cam de mărimea orașului Sighișoara, fiind împrejmuit de 13 km de garduri. Nu mai puțin de 110 containere sunt aduse la fața locului, 110 tiruri cărând întreaga aparatură și materialele de construcții.

Pentru ca participanții să se poată bucura de toate facilitățile tehnologiei, sunt folosiți 15 km de fibră optică, 20 de km de cablu de internet și 900 de mp de ecrane LED.

În 2013, la prima ediție, au trecut pragul festivalului aproximativ 32.000 de participanți. În vara anului 2018, evenimentul a strâns 212.000 oameni, cu o medie de vârstă de 25 de ani.

Ce artiști vor cânta la Electric Castel 2019

Ediția de anul acesta va fi cel puțin la fel de glorioasă ca cele precedente. Printre marii artiști confirmați anul acesta se numără Florence and The Machine, 30 Seconds to Mars, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Nils Frahm, Chvrches, Zomboy, Zeds Dead, Sigma, Infected Mushroom, Jauz, Giggs, While She Sleeps, Metric, The Vaccines, Boys Noize, Chinese Man, Sofi Tukker, Kronos Quartet, Culture Shock, The Black Madonna, Loadstar, Polo&Raw, Macky Gee, Lamb, S.P.Y., Danny Byrd, London Elektricity, Lemaitre, Dynamite MC, Dubi Pistols, Tokimonsta, Gang of Youths, Christian Loffler, The Magician, Nightmares on Wax, Detroit Swindle, Todd Edwards, Mono, Kronos Quartet, Tommy Cash, Onra, Bondax, Breach, Weiss, Rone, Viagra Boys, Gryffin, Handsome Furs, The Shapeshifters, Natasha Diggs, Hot Dub Time Machine, Barely Legal, Mella Dee, Eli Escobar, SG Lewis, Matthew Herbert, Sama, Greg Wilson, Lucky Chops, The Allergies, Marc Hype, The Herbaliser, Infuze, Hospitality Takeover, Ram Records, 15 years of shogun audio, Lenzman, Pola&Bryson, Glxy, SP:MC.

Prețuri Bilete Electric Castel 2019

Dacă te grăbești, mai poți achiziționa biletele pentru festivalul tău preferat de muzică. Dacă nu ai cumpărat încă bilete de cazare, poți găsi pe site-ul electriccastel.ro la secțiunea bilete și cazare.

-General Access Pass – 499 lei

-General Access Pass + Regular Camping – 599 lei

-General Acess Pass + Quiet Camping – 599 lei

-Premium Pass – 899 lei

-Premium Pass + Regular Camping – 999 lei

-Premium Pass + Quiet Camping – 999 lei

-Day Ticket – 17 iulie – 199 lei

-Day Ticket – 18 iulie – 249 lei

-Day Ticket – 19 iulie – 299 lei

-Day Ticket – 20 iulie – 299 lei

-Day Ticket – 21 iulie – 299 lei

Adună-ți prietenii și hai și tu la unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronica din România, cu artiști de renume, baruri cu băuturi excelente și distracție pe cinste.

Sursă foto: capital.ro, facebook.com/ElectricCastel