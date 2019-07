Electric Castle 2019. Program pe zile, artiști, locație, cazare și transport

Electric Castle 2019 se desfășoară în perioada 17- 21 iulie, la castelul Banffy, Bonțida, Cluj. Vezi program pe zile, artiști, locație, preț bilete și tot ce trebuie să știi despre festival

Electric Castle 2019. Cea de-a șaptea ediție a festivalului Electric Castle va avea loc în perioada 17-21 iulie 2019 pe domeniul Castelului Banffy din Cluj. Headlinerii în acest an sunt Florence and the Machine, 30 Seconds to Mars, Bring Me The Horizon și Limp Bizkit.

Line-up. Electric Castle 2019 artiști

Headlinerii în acest an sunt Florence and the Machine, 30 Seconds to Mars, Bring Me The Horizon și Limp Bizkit.

La Electric Castle 2019, pe lângă artiștii internaționali, organizatorii au anunțat trupele românești care vor participa la ediția din acest an a festivalului.

Printre aceștia se numără Loredana, Subcarpati, Alternosfera, CTC, Șuie Paparude, Moonlight Breakfast, Grimus, Pannonia Allstars Ska Orchestra, The Mono Jacks, FUNKorporation, Jurjak, Am Fost La Munte și Mi-a Plăcut, For The Wicked, Satellites, Belau, Black Bartók, DELAPORTE, The Slow Readers Club, Gato Preto, Glass Museum, Iris Gold, Jungle By Night, Karpov not Kasparov, Leifur James, Marú, POWERSOLO, he Qualitons, Valeria Stoica, Zimbru, ZMEI3 .

Electric Castle 2019 program pe zile

În cele 5 zile de festival, cei dornici să ajungă la Bonțida la ediția Electric Castle 2019 vor putea urmări artiștii preferați pe 10 scene.

Iată programul pe zile Electric Castle 2019:

Electric Castle 2019 program miercuri, 17 iulie

Zomboy va concerta miercuri, 17 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 1:00

Electric Castle 2019 program joi, 18 iulie

Chvrches va cânta joi, 18 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 21:00.

va cânta joi, 18 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 21:00. Formația Limp Bizkit va cânta joi, 18 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 22:30.

va cânta joi, 18 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 22:30. Formația Zeds Dead va cânta joi, 18 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 00:15.

Electric Castle 2019 program vineri, 19 iulie

Formația Florence and The Machine va cânta vineri, 19 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 21:30.

va cânta vineri, 19 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 21:30. The Vaccines va cânta vineri, 19 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:00.

va cânta vineri, 19 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:00. Sigma va încânta publicul de la Castelul Banffy Bonțida, vineri, 19 iulie la ora 23:15.

Electric Castle 2019 program sâmbătă, 20 iulie

Nils Frahm va cânta sâmbătă, 20 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:00.

va cânta sâmbătă, 20 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:00. Bring Me The Horizon va cânta sâmbătă, 20 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 21:40

Electric Castle 2019 program duminică, 21 iulie

Thirty Seconds to Mars a cânta duminică, 21 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 22:00.

Metric va cânta dumincă, 21 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:30

Electric Castle 2019 bilete

Prețuri Bilete Electric Castel 2019.

General Access Pass – 499 lei

General Access Pass + Regular Camping – 599 lei

General Acess Pass + Quiet Camping – 599 lei

Premium Pass – 899 lei

Premium Pass + Regular Camping – 999 lei

Premium Pass + Quiet Camping – 999 lei

Day Ticket – 17 iulie – 199 lei

Day Ticket – 18 iulie – 249 lei

Day Ticket – 19 iulie – 299 lei

Day Ticket – 20 iulie – 299 lei

Day Ticket – 21 iulie – 299 lei

Electric Castle 2019 cazare

Opțiunile pentru cazare pentru Electric Castle 2019 sunt:

1.cazare la camping Electric Castle 2019

2. cazare la Bonțida Electric Castle 2019

3.cazare la Cluj Electric Castle 2019

Vezi aici toate opțiunile și prețurile de cazare Electric Castle 2019

Electric Castle 2019, locație și transport

Festivalul Electric Castle atrage anual mii de oameni doritori de distracție, din toate colțurile lumii, și datorită locației de poveste în care se petrece evenimentul. Castelul Banffy a luat locul unui fost conac, reședință nobilară, iar în prezent se află în plin proces de restaurare, dar cu porțiuni deschise vizitatorilor.

Electric Castle 2019 transport. Cum ajungi la Bonțida

Electric Castle 2019, transport cu autobuzul

Vor exista autobuze care vor circula non-stop pe ruta Cluj-Napoca – Bonțida. Ele vor pleca de la Sala Spoturilor Horia Demian sau de la Iulius Mall.

La întoarcere, autobuzele vor opri în Piața Mărăști și la Sala Sporturilor Horia Demian. Ultimul autobuz va pleca din Bonțida, luni, în jurul orei 13:00.

Biletele vor putea fi cumpărate din stații folosind brățara de festival sau cash.

Electric Castle 2019, transport cu trenul

Toate trenurile care vor trece prin Bonțida, vor opri acolo, indiferent de rangul acestora.

Vezi aici mersul trenurilor către Bonțida, modificat pentru Electric Castle 2019.

Electric Castle 2019, transport cu avionul

Avionul aterizează Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, situat la 30 km de festival. De acolo, la festival poți ajunge cu autobuzul sau cu taxiul.

Electric Castle 2019, transport cu mașina personală

Cluj-Napoca – Bulevardul Muncii – E576 – Bontida

Cluj-Napoca – Cluj Airport – E576 – Bontida

Cluj-Napoca – Cluj Airport – Apahida – E576 – Bontida

Electric Castle 2019. Restricții

În perimetrul festivalului Electric Castle 2019 este interzisă intrarea cu: droguri, cuțite și bricege cu lama mai mare de 6 cm, arme, explozibil, orice obiect care conține sau este fabricat din sticlă, alcool, animale, biciclete, skate-uri, trotinete, hoverboards, segways, umbrele, instrumente muzicale, graffiti, stickere, materiale publicitare, mobilier de grădină, boxe, amplificatoare sau sisteme audio.

În zona de camping Electric Castle este interzisă intrarea cu: droguri, foc și generatoare de curent, aragaze, grătare, cuțite și bricege cu lama mai mare de 6 cm, arme, sticlă, cu excepția parfumurilor, alcool, animale, biciclete, skate-uri, trotinete, umbrele, mobilier de grădină, boxe, amplificatoare sau sisteme audio.

Electric Castle 2019. Reguli de acces

Pentru a fi siguri că ajung la concertul trupei preferate să plece din Cluj-Napoca spre castelul din Bonţida cu cel puţin 2 ore înainte de ora programată pentru eveniment

Toți participanții Electric Castle sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului, în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a festivalului. În cazul în care un participant refuză verificarea, organizatorul își rezerva dreptul de a nu ii permite accesul în festival, pe răspunderea participantului.

Accesul la Electric Castle 2019 se face doar pe baza unei brățări oferite de Organizator la intrarea in festival, in baza biletului/invitatiei valabile. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură participantului dreptul de a intra in perimetrul festivalului.

Toti participanții la Electric Castle vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării conformității biletului/invitației și validarii acestuia.

(!) Electric Castle 2019. Reguli speciale pentru minori

Accesul minorilor sub vârsta de 16 ani în incinta Electric Castle este permis numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un părinte sau persoana care exercita autoritatea parinteasca (tutore), care va semna o declaratie expresa prin care isi asuma raspunderea si obligatia de supraveghere a minorului, care poate fi descarcata aici. Un părinte/ persoana care exercita autoritatea parinteasca (tutore) poate însoţi cel mult 3 minori.

Persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani vor putea intra in incinta Electric Castle numai pe baza unei declaratii din partea parintilor sau a reprezentantilor legali prin care li se permite participarea, care poate fi descarcata aici.

Toti minorii vor primi un acces special pe brăţara, care nu le va permite accesul în zonele indoor asimilate cluburilor de noapte şi nu vor putea cumpăra alcool sau tutun.

Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de bauturi alcoolice la Electric Castle.

In cazul in care vor fi identificati minori sub 16 ani care nu sunt insotiti, organizatorul va sesiza organele competente.

(!) Electric Castle 2019. Reguli de conduită în zona de camping

Campingul și facilitățile acestuia la Electric Castle vor fi deschise începând cu data de 17 iulie 2018 ora 10:00 AM până în data de 22 iulie 2018 ora 08:00 AM.

După data de 22 iulie 2018 ora 08:00 AM organizatorii nu mai asigură securitatea zonei de camping.

Campingul Electric Castle va fi deschis 24 de ore pe zi, posesorii de brățări de camping au dreptul să intre și să iasă de câte ori doresc, în zona de camping aleasă în momentul achiziției biletului (Quiet sau Regular). Posesorii de brăţări de camping care aleg zona Regular nu pot pătrunde în zona Quiet şi nici invers.

Este interzisă intrarea în perimetrul campingului și în zona de acces al acestuia cu orice fel de vehicul, excepție făcând cele care deservesc zona de campare si caravanele/rulotele care vor intra doar in zona dedicata.

Întreg perimetrul de campare va fi supravegheat de către agenți de pază. Totuși vă recomandăm să nu lăsați lucruri de valoare în cort.

Pe teritoriul campingului sunt interzise terasele și orice tip de mobilier de grădină.

Participanții sunt rugați să vină cu tipul de cort în funcție de numărul de oameni care vor dormi în el. Nu sunt acceptate antreurile mari.

Pe teritoriul campingului este interzis accesul cu animale.

Este interzisă intrarea cu generatoare de curent, aragaze și grătare.

Este interzisă intrarea cu băuturi alcoolice. Participantul are dreptul să intre cu mâncare și apă.

Organizatorul va pune la dispoziția participantului la camping dușuri, toalete și lumină perimetrală.

Este interzis accesul cu dispozitive de sonorizare, boxe, amplificatoare etc

Participantul își va monta cortul în zona care îi este alocată la intrarea în camping.

Mai multe informații despre Electric Castle se pot găsi pe site-ul festivalului: electriccastle.ro