Eurovision 2018. România, reprezentata de The Humans. Mesajul lor pentru români

Eurovision 2018. România reprezentată de trupă The Humans, cu piesă Goodbye. Semifinala are loc joi, pe 10 mai 2018, la Altice Arena, Lisabona, în Portugalia. Deși la casele e pariuri, piesa celor de la The Humans este printre cele mai slab cotate ca șanse de câștig, artiștii sunt cât se poate de optimiști și au ținut să transmită asta printr-un scurt mesaj sujestiv pe Facebook. La rândul lor, The Humans se bucură de susținrea artiștilor de top din România, precum Ștefan Bănică, Dan Biitman și Cezar Ouatu.