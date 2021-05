Câștigător Eurovision 2021. Cum a arătat momentul rock al trupei Måneskin din Italia - VIDEO

Ediţia Eurovision de anul acesta a avut loc la Rotterdam, iar în finală au urcat pe scenă, pentru a susţine recitaluri, şase foşti câştigători - Lenny Kuhr („De Troubadour", 1969), Teach-In cu Getty Kaspers („Ding-a-dong", 1975), Sandra Kim („J'aime La Vie", 1986), Helena Paparizou („My Number One", 2005), Lordi („Hard Rock Hallelujah", 2006) şi Måns Zelmerlöw („Heroes”).

Italia a câștigat Eurovision 2021 - Cum a arătat momentul de pe scenă

Italia a participat prima dată la Eurovision în 1956. Opt ani mai târziu, Gigliola Cinquetti a câştigat concursul cu „Non Ho L'età”, iar Toto Cutugno s-a impus în 1990, cu „Insieme”.

Din 1997 până în 2011, Italia nu a trimis reprezentanţi la Eurovision. A revenit ca una dintre cele cinci ţări „mari plătitoare”.

Citește și: Eurovision 2021. Roxen face furori peste hotare cu o ținută superbă

Elveţia a primit cel mai mare punctaj din partea juriului, în timp ce Italia s-a clasat pe locul al patrulea. Grupul italian Måneskin a câştigat însă votul publicului, obţinând în total 529 de puncte, fiind urmat de reprezentanţii Franţei şi Elveţiei.

România nu a ajuns în Finala Eurovision 2021

Reprezentanta ţării noastre, Roxen, a cântat în prima semifinală piesa „Amnesia” şi nu a reuşit să se califice în actul final al competiţiei muzicale.

Este a treia oară consecutiv când România nu ajunge în finala concursului Eurovision.

"Lipsa de experienţă a lui Roxen", a fost una din cauzele ratării calificării, a declarat Liana Stanciu la TVR după prima semifinală. "Într-o cameră plânge Roxen, în alta suntem noi. Cred că ne întoarcem acasă".

Ce țări s-au calificat în Finala Eurovision 2021

În finala celei de-a 65-a ediţii a concursului s-au calificat Lituania (The Roop - „Discoteque”), Rusia (Manizha - „Russian Woman”), Suedia (Tusse - „Voices”), Cipru (Elena Tsagrinou - „El Diablo”), Norvegia (TIX - „Fallen Angel”), Belgia (Hooverphonic - „The Wrong Place”), Israel (Eden Alene - „Set Me Free”), Azerbaidjan (Efendi - „Mata Hari”), Ucraina (Go_A - „Shum”), Malta (Destiny - „Je Me Casse”), Albania (Anxhela Peristeri - „Karma”), Serbia (Hurricane - „Loco Loco”), Bulgaria (Victoria - „Growing Up Is Getting Old”), Republica Moldova (Natalia Gordienko - „SUGAR”), Portugalia (The Black Mamba - „Love Is On My Side”), Islanda (Daði og Gagnamagnið - „10 Years”), San Marino (Senhit - „Adrenalina”), Elveţia (Gjon's Tears - „Tout l'Univers”), Grecia (Stefania - „Last Dance”) şi Finlanda (Blind Channel - „Dark Side”).

Vezi mai mult. Plătești 1 lună și vezi 2. Prinde oferta!