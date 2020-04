Germania - Festivalurile Wacken şi Rock am Ring, între evenimentele anulate în urma prelungirii restricţiilor

Cancelarul Angela Merkel a anunţat miercuri că restricţiile privind adunările vor fi în vigoare până pe 31 august. Măsurile au fost luate pentru a permite repornirea graduală a economiei, aflată în blocaj de mai mult de o lună.

Astfel, festivaluri ca Rock am Ring, Rock im Park şi Wacken, unde urmau să cânte trupe precum Green Day, System of a Down, The Offspring, Slipknot şi Judas Priest au fost anulate.

„Pentru organizatori şi echipele lor, artişi şi cei 175.000 de fani care voiau să marcheze a 35-a aniversare Rock am Ring şi a 25-a Rock im Park în primul weekend din iunie, această decizie este, desigur, dezamăgitoare”, au transmis organizatorii într-un mesaj online. „Producătorii înţeleg deplin măsura inevitabilă în interesul siguranţei şi sănătăţii tuturor celor implicaţi”.

Cele două festivaluri au fost reprogramate pentru 11 - 13 iunie 2021.