Gwen Stefani, Madonna şi Missy Elliott, pe albumul „Future Nostalgia” remixat al cântăreţei Dua Lipa

Lansat în primăvara acestui an, „Future Nostalgia” - al doilea disc al cântăreţei - este considerat unul dintre cele mai bune albume pop ale anului. El se regăseşte şi între discurile nominalizate pentru Mercury Prize.

Dua Lipa a anunţat pe Twitter că toate piesele de pe album au fost remixate în colaborare cu DJ Blessed Madonna şi vor fi lansate, sub numele „Club Future Nostalgia: The Remix Album”, pe 21 august.

Înainte cu o săptămână va fi lansat single-ul „Levitating”, colaborare cu Madonna şi Missy Elliott, iar Mark Ronson a remixat „Physical”, pentru care cântăreaţa britanică a colaborat acum cu Gwen Stefani.

CLUB FUTURE NOSTALGIA THE REMIX ALBUM W THE BLESSED MADONNA COMING AUGUST 21ST - LEVITATING AUGUST 14TH - FEATURING MISSY ELLIOTT & MADONNA - PHYSICAL FT. GWEN STEFANI REMIXED BY MARK RONSON +++ ALL FUTURE NOSTALGIA TRACKS N THEN SUM REMIXED BY UR FAVES