Hitul finalului de toamnă 2019?! Raluka lansează piesa „Dragoste n-am”

Nici filmările pentru videoclip, care au durat 24 de ore, nu au fost cu nimic mai prejos, deoarece toate prietenele Ralukăi apar în el. Regia clipului este semnată de Isabella Szanto, de producție s-au ocupat Bogdan Zamonea și Cristiana Danasel, iar DoP a fost Roberto Stan.

„Acum vreun an și jumătate m-am întâlnit cu toate prietenele mele, am mers la studio și le-am zis că vreau să cânte la microfon, să înregistreze, ca să vadă și ele cum e. Am murit de râs, au înregistrat exact piesa asta. Când am plecat de acolo, i-am dat fiecăreia înregistrarea ca să o aibă amintire. Apoi ne-am promis că atunci când voi face clip, vor fi din nou toate, ca să filmăm împreună. Așa că m-am simțit minunat, am avut toate prietenele cu mine”, a povestit entuziasmată Raluka.