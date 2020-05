Doi foști membri ai trupei O-zone s-au reunit: ”E o mare surpriză pentru fani!” Iată cum sună noua lor piesă!

Cei doi artiști au vorbit despre colaborarea pe care o au și au mărturisit că totul a fost o surpriză pentru fani.

”Este o mare surpriză pentru ei, pentru că ne-am reunit după mulți ani. Nu ca O-Zone, ci ca o colaborare între doi artiști, Radu Sârbu și Arsenium. Am lansat o piesă pe care am înregistrat-o acum doi ani, într-un studio. A ieșit ceva așa, mișto, dar nu am găsit momentul prielnic pentru a o lansa.”, a povestit Radu Sârbu.

”Am intrat în studio, am compus ceva cu el și cu soția și a ieșit mișto. Nu am găsit timp pentru a o lansa, mai ales că este așa, mai liniștitoare.”, a povestit și Arsenium.