Ozzy Osbourne sărbătoreşte 40 de ani de la apariţia primului său album solo / Video

Discul a fost reeditat, cu piesele „You Looking At Me, Looking At You”, „Goodbye to Romance” (versiune 2010) şi „RR” în plus, şi a apărut vineri, fiind disponibil în diverse formate.

Osbourne a lansat un nou videoclip, animat, pentru piesa „Crazy Train” şi va relansa documentarul „30 Years After the Blizzard” (2010), în format HD.

Ozzy Osbourne va găzdui, duminică noapte, pe Twitter, un eveniment listening party.