Pepe a readus "UN ÎNGER" de Paşte alături de Paloma. „Muzica poate fi măcar auzită dacă nu chiar înţeleasă de către toţi”

Artistul a refăcut o piesă de-a sa,"UN ÎNGER" şi pentru ca mesajul să fie înţeles şi auzit în întregime a primit ajutorul Palomei în tot acest proiect de suflet. Paloma este personajul principal al noului videoclip lansat în chiar VINEREA MARE de către Pepe, un copil minunat pentru care deficienţele de auz şi vorbire nu au contat absolut deloc în exprimarea sinceră şi inocentă a mesajului piesei.

Pepe despre Paloma: „Este cea mai bună voce cu care am colaborat vreodată”

„Paloma este ÎNGERUL şi pentru aceasta nu am cuvinte să îi mulţumesc. Este cea mai bună voce cu care am colaborat vreodată şi am învăţat de la ea că de multe ori ne preocupăm de nimicuri când de fapt bucuria şi fericirea stă în altele. Vorbind cu Paloma am simţit că eu sunt cel care are probleme şi eu sunt cel care trebuie să lucrez mai mult, eu cu mine." a spus PEPE.

Muzica este un limbaj universal şi poate fi înţeles de către toţi. Dovada este chiar videoclipul lansat de Pepe şi acest lucru l-a reuşit Paloma. Lavinia Chiţu este cea care a făcut posibil totul fiindcă i-a interpretat şi explicat Palomei tot în limbajul semnelor astfel încât Paloma să poată transmite mai departe, tuturor. Şi aici trebuie menţionat şi faptul că Lavinia a fost invitata lui Pepe în DUMINICA PAŞTELUI pentru un CONCERT ONLINE absolut special, primul CONCERT tradus în întregime şi pentru cei cu deficienţe de auz.

În spatele lucrurilor, Dan Petcan este cel care a reuşit să transpună în imagini tot acest proiect. Castelul din Inima Bucureştiului a fost pentru o zi platou de filmare şi din punctul acesta de vedere nici că se putea o altă locaţie mai potrivită.