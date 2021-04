Cât de mult a crescut fiica cea mare a Ralucăi Pastramă și a lui Pepe. Imagine rară cu Maria

Pepe și Raluca Pastramă au trăit o frumoasă poveste de dragoste mai bine de 9 ani, însă la începutul anului au decis să meargă pe drumuri separate și să divorțeze, lucru care a surprins pe toată lumea. Din rodul iubirii lor s-au născut două fetițe minunate, care le bucură sufletul celor doi, Rosa și Maria.

Artistul nu este foarte activ pe rețelele sociale, însă fosta sa soție își ține la curent prietenii cu cele mai speciale evenimente din viața sa. De asemenea, Raluca Pastramă publică des imagini cu fetițele sale, iar cât de mult a crescut Maria, fiica lor cea mare, i-a lăsat cu gura căscată.

Cum arată acum Maria, fiica lui Pepe și a Ralucăi Pastramă

De curând a fost ziua Rosei, fetița cea mica a celor doi, ocazie cu prilejul căreia s-au și întâlnit, însă Maria a atras toată atenția internauților. Fiica cea mare a artistului s-a transformat într-o adevărată domnișoară, drept dovadă stau pozele publicate de mama ei pe Instagram.

Se pare că Maria a moștenit cele mai frumoase trăsături ale feței de la mama sa, dar și de la tatăl său. Un lucru este evident, micuța este de o frumusețe rară, iar părinții săi se laudă de fiecare dacă când au ocazia cu acest lucru.

În imaginea publicată de Raluca Pastramă, Maria se află în brațele mamei sale, iar legătura specială și puternică din cele două este una vizibilă.

"Domnișorica mea 👧🏻", a adăugat fosta soție a lui Pepe la descrierea imaginii.

Reacțiile pozitive ale fanilor nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească Ralucăi că are două fetițe minunate și că Maria a crescut extrem de mult.

"Ai doi copii foarte frumoși, să-ți trăiască și să te bucuri de ele❤️" sau "Eheheeee!! Din ce se măresc o sa fii mai fericita, o să te și supere că se domnișoresc, însă ele sunt fericirea ta pentru toată viața!!🤗🤗", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să le transmită complimente și laude.

De ce nu renunță Pepe la verighetă

Deși nu mai formează un cuplu, Pepe a decis să poarte în continuare veregheta pentru că este un accesoriu care îi place. Acesta nu îl mai asociază cu simbolul uniunii, ci ca un obiect cool de purtat.

"Am văzut-o și pe aia cu «Pepe a renunțat la verighetă»… Mâine o s-o am. Mie mi se pare fix un accesoriu, adică mie îmi place, o s-o port, n-o am acum la mână pentru că am avut filmări și n-am putut s-o port. De vreo 4-5 zile n-am mai pus-o pe mână, dar asta nu înseamnă că mâine n-o pun înapoi", a mai spus Pepe la BarOnline, emisiunea sa de la Youtube.

Anunțul divorțului de Raluca Pastramă a fost făcut chiar de Pepe, pe canalul său de YouTube.

„Vreau să fac un anunţ important. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge acelaşi drum. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relaţiei. În momentul de faţă nu mai locuim împreună e mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate şi după multe încercări de împăcare, ne înţelegem foarte bine. Chiar ne înţelegem foarte bine, pentru că am înţeles nişte lucruri şi eu, şi ea. Nu mai există tensiuni sau cel puţin nu mai vrem să existe acele tensiuni. Ne-am asumat această separare şi vrem să ne creştem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educaţia lor şi pentru fericirea copiilor noştri”, spunea artistul despre divorțul de fosta soție.