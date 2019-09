Post Malone, din nou pe primul loc în Billboard 200. „Hollywood’s Bleeding”, cea mai bună săptămână de streaming de anul acesta

Rapperul american Post Malone s-a clasat din nou pe primul loc în Billboard 200, după ce albumul „Hollywood’s Bleeding” a înregistrat cea mai bună săptămână de streaming de anul acesta.

Albumul a fost vândut în 489.000 de unităţi, în săptămâna încheiată pe 12 septembrie, potrivit Nielsen Music. Aceasta a fost a doua cea mai bună săptămână de anul acesta pentru un album.

Online, piesele de pe disc au înregistrat 365,4 milioane de accesări, înregistrând cea mai bună săptămână de streaming de anul acesta pentru un album.

„Hollywood’s Bleeding” este al doilea album al lui Post Malone care s-a clasat pe primul loc. El a urmat „beerbongs & bentleys” din 2018.

Între single-urile extrase se numără „Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)” cu Swae Lee, „Wow.”, „Goodbyes” feat. Young Thug şi „Circles”.

Cea mai bună săptămână de anul acesta din punct de vedere al vânzărilor totale a fost înregistrată de „Lover” a lui Taylor Swift (867.000 de unităţi).

Taylor Swift şi „Lover” s-au menţinut pe locul al doilea în top, după ce, în a treia săptămână de la debut a fost vândut în 104.000 de unităţi.

Cântăreaţa pop Melanie Martinez a debutat pe locul al treilea cu „K-12”, vândut în 57.000 de unităţi vândute. Acesta este al doilea album al ei care ajunge în top 10.

„So Much Fun” al lui Young Thug a urcat un loc, până pe patru, după a patra săptămână de la lansare. Albumul a fost vândut în 53.000 de unităţi. Lil Tecca şi „We Love You” au coborât un loc, până pe cinci, cu 49.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de la debut.

Lizzo şi „Cuz I Love You” s-au menţinut pe poziţia a şasea, cu 39.000 de unităţi vândute în a 21-a săptămână de top.

„Fear Inoculum” al trupei Tool a coborât şase locuri, până pe şapte, cu 38.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de la debut.

Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” a coborât un loc, până pe opt, cu 37.000 de unităţi vândute în a 24-a săptămână de la lansare.

Lana Del Rey şi „Norman Fucking Rockwell!” au coborât şase poziţii, până pe nouă, după ce, în a doua săptămână de la debut, albumul a fost vândut în 35.000 de unităţi.

Grupul The Highwomen, format din Brandi Carlile, Natalie Hemby, Maren Morris şi Amanda Shires, s-a clasat cu albumul omonim de debut pe locul al zecelea. Discul a fost vândut în 34.000 de unităţi în prima săptămână.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).

Sursa : news.ro