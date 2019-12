Post Malone şi Billie Eilish conduc topurile de final de an ale Spotify. Drake şi Ed Sheeran, cei mai ascultaţi în ultimul deceniu

Rapperul şi producătorul american Post Malone este artistul cel mai ascultat pe platformă anul acesta, cu peste 6,5 miliarde de accesări. El e urmat de Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran şi Bad Bunny.

Albumul „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, debutul lui Billie Eilish, este cel mai accesat, urmat de „Hollywood’s Bleeding” - Post Malone, „thank u, next” - Ariana Grande, „6 Collaborations Project” - Ed Sheeran şi „Shawn Mendes” - Shawn Mendes.

„Señorita”, cântat de Shawn Mendes şi Camilla Cabello este cel mai ascultat cântec al anului, cu peste 1 miliard de accesări, urmat îndeaproape de „Bad Guy” al lui Billie Eilish, cu peste 990 de milioane de accesări. Topul e completat de „Sunflower” - Post Malone, Swae Lee, „7 Rings” - Ariana Grande şi „Old Town Road - Remix” - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus.

Eilish este şi cea mai ascultată artistă, iar Post Malone, cel mai ascultat artist. Cei doi conduc şi în clasamentele „U.S. Most Streamed 2019”.