Povestea FASCINANTĂ și TRISTĂ din spatele șlagărului „Dragoste la prima vedere”. Cine l-a inspirat pe Micolov să îl compună și ce s-a ales de iubirea lui

Șlagărul „Dragoste la prima vedere”, care a rămas definitiv în inimile românilor prin simplitatea și sensibilitatea versurilor sale, a fost compus de Ilie Micolov după ce artistul a fost săgetat de Cupidon la o secție de poliție, când a văzut o femeie ce i-a rămas pentru totdeauna în suflet.

Melodia a fost inspirată de o „fată superbă, cu părul lung până la mijloc”, pe care artistul a văzut-o o singură dată în viață, în 1983, când se afla la o secție de poliție din Capitală, pentru a-și recupera permisul de conducere.

„Era înaltă, cu părul negru și lung până la talie. A venit spre mine, m-a îmbrățișat și ne-am sărutat deși era pentru prima oară când o vedeam. Mi-a spus că-i plac melodiile mele și să-i fac și ei un cântec. Mi-a dat numărul ei de telefon pe care l-am scris pe palmă și apoi a plecat", povestea artistul.

El a petrecut doar câteva minute alături de acea femeie misterioasă, pe care nu a mai văzut-o niciodată.

Artistul i-a compus melodia în doar o oră și jumătate, după ce a cunoscut-o pe acea femeie.



Apoi, el a sunat imediat la numărul dat de femeie iar la capătul celălalt al firului a auzit vocea ei. I-a cântat melodia la chitară iar ea a rămas impresionată.

„Mi-a spus că i-au dat lacrimile de fericire. A rămas că o sun a doua zi să ne întâlnim", spunea compozitorul.

Însă, când a revenit cu telefonul promis, Ilie Micolov a avut o surpriză de proporții. I-a răspuns o femeie în vârstă care i-a spus că la acea adresă nu a locuit niciodată o femeie înaltă, frumoasă, cu părul negru și lung până la talie.

„Doamna respectivă a zis că nu are nicio nepoată, nu are telefonul cuplat pe linie cu altcineva și că are acel număr de peste 20 de ani. Am închis și de atunci nu am mai auzit niciodată de cea care m-a inspirat să compun această melodie", a mai spus Micolov.

Inițial, artistul s-a gândit să ofere melodia „Dragoste la prima vedere" spre interpretare altor artiști. Însă, aceștia l-au refuzat.

„Am compus aproape 80 de melodii în cei 38 de ani de carieră dar nu sunt interpretabile din cauza vocii mele care nu poate fi imitată", a explicat Ilie Micolov.

Succesul extraordinar cu „Dragoste la prima vedere”, piesa pe care radioul public o la volum maxim, ca urmare a zecilor de mii de scrisori primite de la ascultători, și popularitatea câștigată i-a determinat pe cei de la Secția de Cultură să îi propună lui Micolov imprimarea unui disc de autor, pe care l-a lucrat alături de Mircea Drăgan.

Vinilul s-a numit, firește, „Dragoste la prima vedere”.

Deși a avut un succes imens, melodia nu a ajuns sa aibă propriul videoclip decât abia după 23 de ani de la lansare.

Un singur tiraj scos de Electrecord nu putea fi de-ajuns. Albumul a fost reeditat de câteva zeci de ori, ajungându-se la sute de mii de exemplare vândute.

Micolov a spus că poate succesul înregistrat de „Dragoste la prima vedere” s-a datorat imaginii cohilor Mariei Tănase, care au fost puși pe copertă.

„Poate că ochii Mariei Tănase – care au fost puși pe copertă – m-au vegheat și au făcut ca muzica mea să se vândă atât de bine!`, spunea Ilie Micolov.

La Antena Stars, Micolov dezvăluia cu „nu el umbla după fete în tinerețe, ci ele umblau după el”. Artistul a făcut atunci mai multe declarații legate de iubire.