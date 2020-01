Premiile Grammy 2020: Lista câștigătorilor

Tyler, The Creator cu „Igor”

Premiul pentru cel mai bun cântec al anului

Billie Eilish cu hitul “Bad Guy”. Intitulat „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, LP-ul său s-a impus la categoria materialelor pop.

Cel mai bun duo pop pentru colaborarea lor la piesa

Lil Nas X şi veteranul artist country Billy Ray Cyrus cu piesa „Old Town Road”, care a primit şi Grammy-ul la categoria cel mai bun videoclip.

Cea mai bună interpretare rap

Premiul a fost câștigat de regretatul artist Nipsey Hussle cu piesa „Racks in the Middle”, fiind omagiat de Khaled și John Legend.

Trofeele Grammy sunt cele mai apreciate distincții ale industriei muzicale de dincolo de Atlantic.

Lista completă a nominalizărilor și a câștigătorilor o găsiți aici: https://www.grammy.com/grammys/awards/62nd-annual-grammy-awards-2019

