Rapperul Roddy Ricch, din nou în fruntea Billboard 200. Billie Eilish a revenit în top 3 după performanţa la Grammy

Albumul lui Ricch a înregistrat, astfel, a treia săptămână neconsecutivă pe primul loc în topul american. El a fost vândut în 95.000 de unităţi, în a opta săptămână de la debut, şi a urcat trei poziţii în listă.

„Please Excuse Me” a debutat în decembrie pe primul loc în top şi a revenit pe 18 ianuarie.

Eminem şi „Music to Be Murdered” au coborât pe poziţia secundă, după ce, în a doua săptămână de la lansare, a fost vândut în 89.000 de unităţi.

Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au urcat şapte locuri, până pe trei. În a 44-a săptămână de la lansare, albumul - care i-a adus cântăreţei cinci premii Grammy - a fost vândut în 62.000 de unităţi. Eilish este prima artistă care s-a impus la cele mai importante patru categorii ale premiilor acordate de Recording Academy - „Album of the Year”, „Record of the Year”, „Song of the Year” şi „Best New Artist”.