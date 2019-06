Anunțul zilei. Robbie Williams se întoarce în România! Britanicul va cânta la Untold!

Cântăreţul britanic Robbie Williams va concerta la cea de-a cincea ediţie a festivalului Untold, care va avea loc în perioada 1 - 4 august, la Cluj-Napoca. Anunţul a fost făcut luni, pe pagina de Facebook a evenimentului.

Acesta va fi al doilea concert pe care artistul îl va susţine în România, după cel din 2015 de la Bucureşti. Robbie Williams se află, în prezent, în turneu în Statele Unite, iar în iulie va concerta în cadrul festivalului British Summer Time. Robbie Williams, născut pe 13 februarie 1974, a făcut parte din grupul Take That şi şi-a început cariera solo în 1996, cu un cover după piesa „Freedom” a lui George Michael. Din 1997, a lansat 12 albume de studio, cel mai recent datând din 2017, „Under The Radar Volume 2”. Albumele lui Robbie Williams au fost vândute în peste 70 de milioane de copii. Starul britanic este căsătorit cu actriţa americană Ayda Field, cu care are trei copii.

DJ-i Martin Garrix, David Guetta şi Dimitri Vegas, trupa Bastille, James Arthur, Oscar and the Wolf şi Timmy Trumpet se numără între numele prezente pe afişul ediţiei aniversare a festivalului Untold de la Cluj-Napoca, iar Armin Van Buuren va susţine un show exclusiv la nivel mondial, pregătit special pentru acest eveniment. Următoarele bilete pentru festival vor fi puse în vânzare miercuri, la ora 12.00, pe site-ul untold.com.