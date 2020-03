Roxen, după anularea Eurovision: Îmi pare tare rău că nu vom mai merge în mai la Rotterdam. Voi continua să fac muzică

"Îmi pare tare rău că nu vom mai merge în mai, la etapa internaţională de la Rotterdam, însă sănătatea este cea mai importantă şi pe acest lucru trebuie să ne concentrăm cu toţii acum. Mă bucur tare mult că am fost aleasă să reprezint România la Eurovision şi le mulţumesc din suflet tuturor pentru încredere şi pentru susţinere, publicului, compozitorilor şi echipei care este întotdeauna alături de mine. Toată această perioadă de pregătiri a fost una extraordinară, am învăţat foarte multe şi am cunoscut oameni minunaţi", a declarat cântăreaţa.

"Este un moment dificil pentru noi toţi, însă cu răbdare şi cu o informare corectă putem trece peste el şi ne putem relua toate activităţile. Şi, de ce nu, să ne revedem la ESC2021. Eu voi continua să fac muzică în toată perioada următoare şi îmi doresc să ne auzim cu bine cât de curând. Şi, bineînţeles, voi continua să promovez şi să cânt toate cele 5 piese, "Alcohol You", "Beautiful Disaster", "Cherry Red", "Colors" şi "Storm". Multă sănătate tuturor!", a transmis Roxen.

"Alcohol You" ar fi fost melodia cu care Roxen urma să reprezinte România la Eurovision Song Contest 2020.

"Vom continua dialogul dintre EBU, NPO, NOS, AVROTOS şi oraşul Rotterdam cu privire la găzduirea următorului concurs ESC2021. Cerem tuturor celor implicaţi să dea dovadă de răbdare pentru ca toate ramificaţiile acestei decizii majore să poată fi evaluate corespunzător, astfel încât să putem da toate răspunsurile în următoarele zile şi săptămâni. Dorim să mulţumim echipei host broadcasterului din Ţările de Jos şi celor 41 de televiziuni publice participante, care au depus eforturi considerabile în vederea prezenţei lor la evenimentul din acest an", au declarat reprezentanţii echipei internaţionale ESC.