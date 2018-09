SENZAȚIONAL! A fost lansată o continuare a hitului-fenomen „Dragostea din tei“, cu copii din Africa care dansează în videoclip. Trebuie să vezi asta! – VIDEO

O continuare a hitului cunoscut la nivel mondial „Dragostea din tei“ a fost lansată, miercuri, de Dan Bălan. Videoclipul acestei noi melodii, intitulate „Numa numa 2“, a fost filmat în Uganda și îl prezintă pe artist dansând și cântând alături de peste 100 de copii africani.

Melodia „Dragostea din tei“, lansată în 2004, a făcut trupa O-Zone celebră la nivel mondial.

Videoclipul piesei „Numa numa 2“ - un featuring cu Marley Waters - a fost filmat în statul african Uganda, acolo unde Dan Bălan, nominalizat la premiile Grammy, a filmat alături de peste 100 de copii ce apar dansând și fredonând.

„Ideea acestui proiect mi-a venit când, întâmplător, pe YouTube am dat de nişte copii geniali din Uganda. Dansau cu atâta viaţă şi energie, că am hotarât să plec acolo şi să filmez ceva foarte distractiv împreună cu ei. Astfel, de la o idee la alta s-a format proiectul «Numa Numa 2». De 15 ani cânt acest refren cu «Dragostea din tei» şi de fiecare dată ochii mulţimii se aprind într-un mod deosebit când incepe «Ma Ya Hi… Ma Ya Hu». Am hotărât să folosesc această energie dar într-o manieră mai fresh, pentru 2018, adăugând mai multe melodii noi compuse recent. Până la urmă conceptul a dus la Africa şi la magia ei“, a spus Dan Bălan.

Originar din Republica Moldova, Dan Bălan, în vârstă de 39 de ani, este interpret, compozitor, producător. Este primul şi singurul compozitor din Republica Moldova nominalizat vreodată la Grammy.

În acest an, Dan Bălan a lansat piesa „Allegro Ventigo“ (feat. Matteo), care în numai cinci luni a adunat peste 38 de milioane de vizualizări pe YouTube.