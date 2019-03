Solistul Prodigy, Keith Flint, a murit la 49 de ani. Care este cauza morții

Solistul Prodigy, Keith Flint, a murit la 49 de ani. Cauza morții artistului este dezbătută în presa internațională, deși autoritățile au declarat că moartea nu este considerată suspectă.

Solistul Prodigy a murit la doar 49 de ani, iar, potrivit presei britanice, cauza cea mai probabilă a morții cântărețului fiind suicidul. Mai mult, informația a fost confirmată de co-fondatorul trupei Prodigy, Liam Hewlett, care a precizat că Keith Flint ”și-a luat viața”.

Keith Flint a murit. Moartea solistului Prodigy a fost confirmată de un purtător de cuvânt al poliției locale. ”Am fost alertați pentru a verifica starea unui bărbat de la adresa Brook Hill, North End, luni, în jurul orei 8.10„, a spus el.

”Odată ajunși la fața locului, din păcate, un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost declarat mort. Decesul nu este considerat unul suspect„, a mai spus purtătorul de cuvânt al poliției despre felul în care solistul Prodigy a murit.

Keith Flint a murit - Povestea trupei Prodigy

Născut în Redbridge, estul Londrei, Keith Flint s-a mutat în Braintree, Essex, pe când era copil şi l-a cunoscut pe cofondatorul trupei The Prodigy Liam Howlett la un club de noapte din acest oraş.

Cu aspectul său excentric și privirea intensă, Keith Flint a devenit una dintre cele mai emblematice figuri ale muzicii din Marea Britanie în anii 90. S-a alăturat trupei Prodigy, formată inițial de Liam Howlett în 1990, ca dansator, iar apoi a devenit solistul trupei alături de rapperul Maxim.

De la debutul lor din 1992, toate cele șapte albume ale grupului au ajuns numărul 1 în topurile britanice, cel mai recent album fiind No Tourists, lansat în noiembrie 2018, care conține, printre altele, piesele: We live forever și Light up the sky.

În 2015, după lansarea celui de-al şaselea album de studio, "The Day is My Enemy", în ciuda succesului pe care încă îl înregistrau, după peste 25 de ani de carieră, cei trei britanici luau în calcul pentru prima dată varianta retragerii.

Membrii formaţiei The Prodigy au declarat la momentul respectiv că nu mai vor să lanseze albume de studio, procesul în sine durând prea mult timp, şi că ar prefera să le înlocuiască cu EP-uri.

The Prodigy a fost înfiinţată în 1990, iar primul album, "Experience", a fost lansat în 1992, fiind urmat de "Music for the Jilted Generation" (1994), "The Fat of the Land" (1997), "Always Outnumbered, Never Outgunned" (2004), "Invaders Must Die" (2009) şi "The Day Is My Enemy" (2015).

Printre piesele care au adus faimă grupului se numără "Voodoo People", "No good", "Firestarter", "Breathe" şi "Smack My Bitch Up".

Nominalizată la două premii Grammy şi cu vânzări de peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, trupa The Prodigy a primit numeroase distincţii, precum două Brit Awards, trei MTV Video Music Awards şi cinci MTV Europe Music Awards.

Solistul Prodigy, Keith Flint și-a făcut ultima apariție într-un spectacol a avut loc luna trecută, în Noua Zeelandă, el aflându-se într-un turneu programat să se desfășoare în luna mai.