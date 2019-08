Subcarpaţi vs. Viţa de Vie, în octombrie la Sala Polivalentă

Grupurile Subcarpaţi şi Viţa de Vie vor cânta pe 9 octombrie la Sala Polivalentă din Bucureşti, într-o confruntare de patru runde, în urma cărora câştigătorul va fi desemnat de public.

Cea de-a treia ediţie a Red Bull Soundclash marchează prima confruntare din România între folclorul underground şi rock-ul alternativ, pe două scene.

Trupele vor interpreta câte trei piese din repertoriul propriu, pentru început, se arată într-un comunicat remis News.ro.

„Bătălia” va avea loc în 4 runde - The Cover (trupele aleg câte o piesă pe care o reinterpretează în stil prorpiu), The Takeover (Viţa de Vie va începe o piesă, Subcarpaţi o va prelua şi continua în stilul ei, apoi invers, timp de 4 piese), The Clash (fiecare trupă reinterpretează 3 piese proprii în tot atâtea stiluri muzicale diferite), The Wild Card (fiecare trupă are un invitat supriză).

„Am acceptat invitaţia ca fiind o provocare. Ne scoate din zona de confort şi ne pune în situaţii total diferite faţă de cele cu care noi suntem obişnuiţi”, a transmis Adrian Despot, liderul Viţa de Vie.

De cealaltă parte, MC Bean de la Subcarpaţi a spus: „Ştim conceptul, mi-a plăcut foarte mult şi ne întrebam când o să ajungem şi noi să facem asta... şi iată că a venit acel moment. O să fie o bătălie muzicală. Dacă Viţa de Vie o să arunce ceva în foc, o să fim pregătiţi”.

Prima ediţie a Red Bull SoundClash a avut loc în 2006, în Olanda, iar conceptul a fost prezentat pe cinci continente.

Biletele sunt disponibile pe redbull.ro/soundclash. Primele 300 de bilete costă 59 de lei. După epuizarea acestora, biletele pot fi achiziţionate la preţul de 79 de lei.

Sursa : news.ro