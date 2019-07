The Raconteurs, Miley Cyrus şi Santana se alătură artiştilor care renunţă să participe la Woodstock 50

Trupa The Raconteurs, unul dintre proiectele lui Jack White, cântăreaţa Miley Cyrus şi muzicianul Carlos Santana se alătură artiştilor care renunţă să participe la festivalul Woodstock 50, ce ar urma să aibă loc în perioada 16 - 18 agust.

The Raconteurs a fost anunţată în martie ca făcând parte din lineup alături de The Killers, Chance The Rapper, Halsey şi alţii.

Festivalul trebuia să aibă loc la Watkins Glen (New York), însă mai multe aprobări neacordate au făcut ca evenimentul să rămână fără spaţiu. Organizatorii au în vedere mutarea lui în Maryland, fapt care i-a nemulţumit pe artiştii care susţin că, oricum, nu au primit de săptămâni bune niciun semn din partea acestora.

Jack White şi The Raconteurs au anunţat că, pe 16 august, au programat un concert la Rapids Theatre de la Cascada Niagara (New York), suprapunându-se astfel cu apariţia în festival, scrie Billboard.

Mai multe publicaţii au scris marţi seară că şi Miley Cyrus a decis să se retragă din festival. În ultimele 24 de ore şi-au mai anunţat plecarea Country Joe McDonald şi John Sebastian, care au cântat la Woodstock în 1969. Înaintea lor, John Fogerty (Creedence Clearwater Revival), Dead & Company şi Jay-Z au făcut acelaşi lucru. The Black Keys s-a retras încă din luna aprilie, şi este aşteptat ca cei mai mulţi să facă asta.

The Killers şi Imagine Dragons, capete de afiş, nu s-au exprimat încă, dar este, probabil, o chestiune de timp.

Revista Rolling Stone a scris că reprezentanţii lui Carlos Santana şi Lumineers au confirmat că artiştii nu vor cânta la Merriweather Post Pavilion din Maryland, spaţiul avut în vedere pentru eveniment.

Prin contract, artiştilor le este cerut să cânte pe spaţiul din Watkins Glen. Mutarea festivalului şi schimbările frecvente privind organizarea şi finanţarea lui au făcut ca majoritatea artiştilor antamaţi să ia în calcul ideea de a renunţa.

Organizatorii festivalului nu au comentat până în prezent cu privire la recentele anunţuri.

Festivalul aniversar ar urma să aibă loc între 16 şi 18 august.

În acelaşi weekend va avea loc Bethel Woods Music and Culture Festival, pe spaţiul în care a avut loc Woodstock 1969. Carlos Santana este inclus în lineup-ul acestui al doilea festival din care mai fac parte Ringo Starr, Edgar Winter şi Doobie Brothers.

În perioada 15 - 18 august 1969, în apropiere de New York, a avut loc festivalul Woodstock - Three Days of Peace & Music, la care au cântat, între alţii, Jimi Hendrix, The Who, Santana, Joe Cocker, Janis Joplin, Sly & the Family Stone, The Band, Joan Baez, Grateful Dead, Jefferson Airplane şi Crosby, Stills, Nash & Young. Evenimentul a adunat aproximativ 500.000 de persoane.

Sursa : news.ro