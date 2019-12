Trupele Riverside, Green Carnation şi Truckfighters, în martie 2020 la Bucureşti

Lineup-ul festivalului este împărţit pe trei zile: 13 martie - The Dead Creed, ARAC Ensemble; 14 martie - Contraband X, Eyes To Argus, Belzebong, Green Carnation; 15 martie - Beauty and the Rat, A Broken Design, Allochiria, Truckfighters.

Biletele au preţuri de 40 de lei (prima zi) şi 90 de lei (ziua a doua, ziua a treia) şi pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro.

Sursa : news.ro