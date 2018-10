Anunț BOMBĂ! Un album legendar al lui Bob Dylan va fi transformat într-un film

Legendarul album „Blood On The Tracks” (1975) al lui Bob Dylan va fi transformat într-un film ce va fi regizat de Luca Guadagino, cineast cunoscut pentru producții precum „Call Me by Your Name” și „Suspiria”.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent pentru The New Yorker, regizorul a dezvăluit că lucrează la o adaptare a legendarului album „Blood On The Tracks”, acesta fiind considerat de numorși fani drept cel mai bun album din cariera cântărețului.

Scenariul acestui film este scris de Richard LaGravenese. Va fi prezentată o poveste în mai multe planuri, plasată în anii 1970. Povestea filmului ar fi una inventată de LaGravenese și de Guadagnino, care s-au inspirat din principalele teme ale albumului.

LaGravenese a vorbit despre personajele din film.

„Le dramatizăm refulările și efectele acesteia, dar și ceea ce se întâmplă atunci când îți lași pasiunile să te acapareze”, a mai spus Richard LaGravenese.

Pe 2 noiembrie va fi lansat un boxset numit „More Blood, More Tracks”, care va conține toate întregistrările existente ale lui Bob Dylan pentru albumul „Blood On The Tracks”.

Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a născut pe 24 mai 1941, este cântăreţ, compozitor, textier şi poet american. Prin versurile sale, publicate în volume sau transpuse pe muzică, el a marcat cultura americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Majoritatea compoziţiilor sale au devenit embleme ale mişcărilor anti-război şi pentru drepturile civile la scară mondială. Dintre albumele care au marcat istoria muzicii se numără ”The Times They Are a-Changin'” (1964), ”Blonde on Blonde” (1966), ”Oh Mercy” (1989), ”Good as I Been to You (1992)” şi ”Together Through Life” (2009). În cariera sa de peste 55 de ani a primit 43 de nominalizări la premiile Grammy, a câştigat 12 astfel de trofee, a primit un Oscar, în 2000, pentru cel mai bun cântec, ”Things Have Changed" din ”Wonder Boys”, melodie care i-a adus şi un Glob de Aur. Bob Dylan a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1982, iar cinci cântece ale sale au fost listate între 500 piese care au configurat rock & roll-ul, clasament realizat de The Rock and Roll Hall of Fame and Museum în 2007. Scrierile sale au devenit volume de poezie şi memorii, iar lucrările sale - pictură şi scultură - sunt prezentate în mai multe albume de artă. În 2017, el a primit Nobelul pentru Literatură.