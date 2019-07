Untold 2019, program pe zile. Ce artiști urcă pe scenă, pe 1 și 2 august

Anul acesta, noua ediție a festivalului Untold 2019 aduce noi surprize pentru festivalierii îndrăgostiți de muzică. Legenda spune că doar cei care cred în magie văd cu adevărat lumea și îi înțeleg în totalitate misterele. De-a lungul celor 4 ani de Untold, fanii festivalului au parcurs mai multe probe inițiatice la finalul cărora au reușit să privească lumea diferit.

Anul acesta, odată cu aniversarea a 5 ani de Untold, fanii festivalului vor asista la ceva cu adevărat extraordinar - dezvăluirea unui secret bine păstrat, poarta către o lume a cunoașterii nelimitate.

Pentru că noua ediție este una specială, organizatorii au pregătit o surpriză de proporții pentru fanii festivalului Untold. Robbie Williams va urca pe scena festivalului, fiind pregătit să ofere tuturor un show de senzație.

Untold a devenit încă de la prima ediție unul dintre cele mai renumite și așteptate evenimente muzicale din lume, atât de către fani, cât și de către artiștii care au urcat pe scene. Untold s-a plasat ani la rând, în topuri de specialitate făcute de revista DJ Mag, înaintea unor festivaluri cu tradiție și renume în lume. Cel mai recent top făcut de revista DJ Mag plasează festivalul Untold pe locul 8 în top 50 cele mai bune festivaluri de muzică din lume. Clasamentul s-a făcut în urma voturilor acordate de artiștii care au fost prezenți la festivaluri.

Organizatorii festivalului promit că spectacolul va fi unul cu adevărat suprem, pus în valoare și de producția impresionantă pe care o vor pregăti pentru acest eveniment. Show-ul va dura peste 1 oră și 30 de minute și va însuma peste 50 de muzicieni și dansatori care vor fi prezenți pe scenă, alături de superstarul britanic.

Programul Untold 2019 – 1 august 2019

Main Stage

-17.00 – Partydul Kiss Fm

-19.30 – Smiley

-20.45 – Tove Lo

-22.00 – James Arthur

-23.15 – Tujano

-01.00 – W&W

-02.45 – Dimitri Vegas & Like Mike

-04.00 – 3 Are Legend

-04.30 – Steve Aoki

Galaxy

-21.00 – Floog

-23.00 – Oxia

-01.00 – Loco Dice

-03.30 – Joseph Capriati

-06.00 – Anna Tur

Alchemy

-17.00 – Zo

-19.00 – K-Lu

-21.00 – Satra B.E.N.Z.

-22.00 – Grasu XXL Live

-23.00 – Roni Size

-00.30 – Camo & Krooked Live

-02.00 – Pendulum Dj Set B2B Friction

DayDreaming

-14.00 – IV-IN

-15.30 – Akos

-17.00 – Davian

-19.00 – Oceanys Orientalis

-21.00 – Audiofly

-00.00 – Monolink

-01.30 – Lum

-03.30 – Behrouz

-05.30 – Viken Arman

Fortune

-21.00 – Tinlicker

-22.30 – Ruben de Ronde

-23.30 – Arty Pres, Alpha 9

-00.30 – Cosmic Gate

-01.45 – Christina Novelli Live

-02.00 – Craig Connelly

-03.00 – Marco V

-04.00 – Johan Gielen

-05.00 – Allen Watts & Alessandra Roncone

Forest

-17.30 – Satellites

-19.00 – Zimbru

-20.30 – Funkorporation

-22.00 – Alborosie & Shengen Clan

-00.00 – Morcheeba

Time

-14.00 – Ninho B2B James Aki

-15.30 – Dj Beatreker

-16.00 – DJL

-17.00 – Digitalove

-18.30 – MoonSound

-20.00 – Andre Rizo

-21.30 – Paul Damixie

-23.15 – Klingade

-00.30 – Kristian Nairn

-01.30 – Nusha B2B T78

-03.30 – Vali Bărbulescu

-05.00 – Maestros del Ritmo

Earth Spirit

-18.00 – Andy Benz

-19.30 – Air Ceremony

-20.30 – Radia

-21.30 – Philippe Dib’s Desert Mind

-23.00 – Ancestral Blow

-00.00 – Indios Beta’s The Flight of Aguila and the Condor

-02.00 – Dj Session

Programul Untold 2019 – 2 august 2019

Main Stage

-17.00 – Basska

-18.15 – Subcarpati & Grup Iza

-19.30 – Stormzy

-21.00 – Busta Rhumes

-22.15 – Timmy Trumpet

-00.00 – Armin van Buuren

Galaxy

-21.00 – Andrew Meller

-23.00 – Lehar

-01.30 – Solomun

-04.30 – Boris Brejcha

-06.30 – Elax

Alchemy

-17.00 – DJ Snow & Mc Agent

-18.45 – Nane

-20.00 – Showcase Culese din Cartier

-23.30 – Nero Dj Set

-01.00 – Borgore

-02.30 – Chase & Status Dj Set

Daydreaming

-14.00 – Esaunue

-16.00 – Darai Lama

-18.45 – Kerala Dust

-20.30 – Blondish B2B Yokoo

-23.00 – Acid Pauli

-02.00 – Damian Lazarus

-04.00 – Lovestuck

-06.30 – Timjjin

Fortune

-21.00 – Jody Wisternoff

-22.30 – Cid Inc

-00.00 – Grum

-01.30 – Dave Seaman

-03.00 – Sebastien Leger

-04.30 – Undercatt

Forest

-17.30 – Heion Live Set

-19.30 – Karpov Not Kasparov

-21.00 – Komraus

-22.30 – The Motans

-23.45 – Akua Naru

Time

-14.00 – Dj Dark B2B Mentol

-15.30 – Volt

-16.30 – Matt

-17.30 – Marc Rayen

-18.30 – Boehm

-20.00 – Jack Perry

-21.30 – Tom Novy

-23.00 – Swanky Tunes

-00.30 – Skiy

-02.00 – Scarlett Etienne

-03.30 – Goncalo

-05.00 – No Parachute

-06.30 – Jayraa

Earth Spirit

-18.00 – Andy Benz

-19.30 – Water Strings

-20.30 – River Flow

-21.30 – Indios Beta’s The Sea of Emotions

-00.30 – Philippe Dib’s Sailors

-02.00 – Dj Session

Citește și :

Untold 2019. Program complet, harta festivalului și măsurile de siguranță fără precedent

Untold 2019. Transport și reguli de acces la festival

Sursă foto : untold.ro