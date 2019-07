Untold 2019. Transport și reguli de acces la festival

Iubitorii de petreceri în aer liber se pregătesc de festivalul Untold 2019. Anul acesta, cea de-a cincea ediție UNTOLD Festival va avea loc între 1 – 4 august. Festivalierii se vor putea bucura de cea mai bună muzică live într-o atmosferă incendiară, la Cluj. Surpriza ediției aniversare a festivalului este Robbie Williams, care va urca pe scena principală a festivalului. Până în prezent s-au vândut peste 67.000 de abonamente la ediția aniversară a festivalului UNTOLD. Iată ce trebuie să știi despre transport, program și regulile de acces la festival.

Untold 2019 - Transport

Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță că CTP Cluj va implementa schimbări în perioada 29 iulie – 7 august, în favoarea celor care vor veni să petreacă la festival.

Circulatia tramvaielor pe linia 102 se suspenda. Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze, care vor circula pe linia 101A Str. Bucium – P-ta Garii (traseu deviat în ambele sensuri din Spl. Independentei pe str. Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Str. O. Goga – str. Dragalina – Str. Horea – P-ta Garii). Se suspenda statiile Cluj Arena, Parcul Central si G. Baritiu. Pe linia 100 P-ta Garii – B-dul Muncii vor circula tramvaie.

Linia 30 de autobuze va circula deviat, dupa cum urmeaza:

Dus: Din P-ta 14 Iulie, pe Str. O. Goga – Pod Napoca – Spl. Independentei – G. Baritiu – P-ta M. Viteazul – Str. Cuza Voda – B-dul 21 Decembrie 1989.

Întors: Din B-dul 21 Dec. 1989, pe Str. Reg. Ferdinand – G. Baritiu – Spl. Independentei – Pod Napoca – Str. O.Goga – P-ta 14 Iulie.

Linia metropolitana M 26 va circula deviat din Spl. Independentei pe Str. Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Str. O. Goga – Pod Napoca – Spl. Independentei – Str. G. Baritiu – Str. Horea – Str. Dragalina – Str. O. Goga – P-ta 14 Iulie – Spl. Independentei – Str. Plopilor – Cl. Floresti. În această perioadă pentru liniile de autobuze 30 (ambele sensuri) și M 26 (sensul spre Horea) se înființează stații suplimentare pe str. G. Baritiu, în vecinatatea Universității Tehnice.

Liniile urbane din vecinătatea Parcului Central vor fi suplimentate în perioada 01.08–04.08.2019.

Pe timpul nopții, în perioada 01.08–04.08.2019 (între orele 23:00–06:00) CTP va asigura transport de noapte în regim de curse speciale, pe următoarele trasee:

- Linia 25N autobuze: Str. Unirii – Str. Bucium ( in intervalul orar 23.00 – 01.00 )

- Linia 6 de troleibuze: Str. A. Vlaicu – Str. Bucium;

- Linia 25 de troleibuze: Str. Unirii – Str. Bucium;

- Linia 30 de autobuze: B-dul 1 Decembrie 1918 – Str. A. Vlaicu;

- Linia 46 de autobuze: Cart. Zorilor – Parcul Central;

- Linia M 26 de autobuze: Floresti Cetate – Str. G. Baritiu.

În intervalul 23:00 – 04:30 frecvența pe liniile 6, 25, 30, 46 va fi de aprox. 30 minute.

Linia M 26 de autobuze Floresti Cetate – Str. G. Baritiu va circula din oră în oră. După ora 04:30, cand se estimează terminarea spectacolelor, frecvența va fi de aprox. 10 minute. Mijloacele de transport suplimentare de pe liniile 6 și 25 vor aștepta îmbarcarea călătorilor în stațiile Memorandumului, Spitalul de copii și Agronomia pe ambele direcții de mers (Mărăști și Manastur) iar pentru linia M26 în stația Sala Sporturilor.

Pe perioada Festivalului Untold, tonetele de vânzare bilete și abonamente de pe strada Memorandumului, Moților (Spitalul de copii) și G. Baritiu vor funcționa non-stop.

Titlurile de calatorie disponibile pentru cursele speciale de noapte (23:00 – 06:00) sunt:

1. Biletul de noapte, 1 călătorie, preț 5 lei, se achiziționează de la tonetele cu program non stop;

2. Biletul de noapte, 1 călătorie, preț 5 lei, achitat cu cardul bancar contactless în mijlocul de transport;

3. Cardul nenominal de călătorie valabil pe toate liniile: - 7 zile, preț 48,50 lei; - 3 zile, preț 29,50 lei.

Untold 2019 – Reguli de acces la festival

Organizatorii au pregătit pentru ediția din acest an surprize și experiențe pentru fanii festivalului care le vor depăși pe toate cele trăite până acum, în cele patru ediții de festival. Printre cele mai așteptate momente din acest an se numără super show-ul lui Robbie Williams, show-ul unic Armin Untold, mult așteptatul trio, 3 are Legend (Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike) dar și revenirea pe scena principală a lui Martin Garrix. Și David Guetta se reîntoarce la Cluj-Napoca pentru ediția aniversară a festivalului și promite un show incredibil. Un show în premieră mondială va avea și dj-ul Danny Avila împreună cu compania de breakdance, Flying Steps.

În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.

Este permis accesul cu: poșetă/borsetă (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm) medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia și cu maxim o doză zilnică. Pentru întreaga listă de obiecte permise și interzise în perimetrul festivalului, participanții pot consulta regulamentul de pe site-ul www.untold.com.

Şeful Direcţiei Ordine şi Siguranţă Publică din Inspectoratul General de Jandarmi, Liviu Uzlău, a declarat că Untold este unul dintre cel mai sigure evenimente de acest gen din Europa: „Sunt reguli la Untold care trebuie respectate, începând cu accesul cu bagaje. Rugăm participanţii la festival să anunţe cea mai apropiată uniformă când constată nereguli şi atragem atenţia asupra utilizării dronelor, care sunt interzise. Atenţie la consumul de băuturi alcoolice şi altor substanţe, nu vom tolera niciun fel de faptă antisocială”, a menţionat Uzlău.

Untold 2019 – Programul festivalului

Joi, 1 august

Main Stage:

17:00 - Partidul Kiss FM

19:30 - Smiley

20:45 - Tove Lo

22:00 - James Arthur

23:15 - TUJAMO

01:00 - W&W

2:45 - Dimitri Vegas & Like Mike

4:00 - 3 Are Legend

4:30 - Steve Aoki

Galaxy:

21:00 - Floog

23:00 - OXIA

01:00 - Loco Dice

03:30 - Joseph Capriati

06:00 - Ana Tur

Alchemy:

17:00 - Zo

19:00 - K-LU

21:00 - Șatra B.E.N.Z

22:00 - Grasu XXL Live

23:00 - Roni Size

00:30 - Camo & Crooked Live

02:00 - Pendulum DJ Set B2B Friction

Daydreaming:

14:00 - IV-IN

15:30 - AKOS

17:00 - Davian

19:00 - Ocean VS Orienatlis

21:00 - Audiofly

00:00 - Monolink

01:30 - Lum

03:30 - Behrouz

05:30 - Viken Arman

Fortune:

21:00 - TINLICKER

22:30 - Ruben De Ronde

23:30 - ARTY PRES. ALPHA 9

00:30 - Cosmic Gate

01:45 - Christina Novelli Live

02:00 - Craig Connelly

03:00 - Marco V

04:00 - Johan Gielen

05:00 - Allen Watts & Alessandra Roncone

Forest:

17:30 - Satellites

19:00 - Zimbru

20:30 - Funkorporation

22:00 - Alborosie & Shengen Clan

00:00 - Morcheeba

Time:

14:00 - NINHO B2B James Aki

15:30 - DJ BEATREKER

16:00 - DJ L

17:00 - DIGITALOVE

18:30 - Moonsound

20:00 - Andre Rizo

21:30 - Paul Damixie

23:15: Kilngande

00:30 - Kristian Nairn

01:30 - NUSHA B2B T78

03:30 - Vali Bărbulescu

05:00 - Maestros Del Ritmo

Earth Spirit:

18:00 - Andy Benz

19:30 - Air Ceremony

20:30 - Radia

21:30 - Phillipe Dib's Desert Mind

23:00 - Ancestral Blow

00:00 - Indios Beta's The Flight Of Aguila And The Condor

02:00 - DJ Session

Vineri, 2 august

Main Stage:

17:00 - Basska

18:15 - Subcarpați & Grup Iza

19:30 - Stormzy

21:00 - Busta Rhymes

22:15 - Timmy Trumpet

00:00 - Armin Van Buuren

Galaxy:

21:00 - Andrew Meller

23:00 - Lehar

01:30 - Solomun

04:30 - Boris Brejcha

06:30 - Elax

Alchemy:

17:00 - DJ Snow & MC Agent

18:45 - Nane

20:00 - Showcase Culese din Cartier

23:30 - Nero DJ Set

01:00 - Borgore

02:30 - Chase & Status DJ Set

Daydreaming:

14:00 - ESAUNUE

16:00 - Darai Lama

18:45 - Kerala Dust

20:30 - BLOND:ISH B2B YOKOO

23:00 - Acid Pauli

02:00 - Damian Lazarus

04:00 - Lovestuckk

06:30 - TIMUJIN

Fortune:

21:00 - Jody Wisternoff

22:30 - CID INC

00:00 - Grum

01:30 - Dave Seaman

03:00 - Sebastien Leger

04:30 - Undercatt

Forest:

17:30 - Heion Live Set

19:30 - Karpov Not Kasparov

21:00 - Komraus

22:30 - The Motans

23:45 - Akua Naru

Time:

14:00 - DJ Dark B2B Mentol

15:30 - Volt

16:30 - Matt

17:30 - Marc Rayen

18:30 - Boehm

20:00 - Jack Perry

21:30 - Tom Novy

23:00 - Swanky Tunes

00:30 - Skiy

02:00 - Scarlett Etienne

03:30 - Goncalo

05:00 - No Parachute

06:30 - Jayraa

Earth Spirit:

18:00 - Andy Benz

19:30 - Water Strings

20:30 - River Flow

21:30 - Indios Beta's The Sea of Emotions

23:30 - Radia

00:30 - Phillipe Dib's Sailors

02:00 - DJ Session

Sâmbătă, 3 august

Main Stage

17:00 – Pascal Junior

18:00 – Manual Riva

19:00 – The Avener

21:00 – Oscar and The Wolf

22:30 – Bastille

23:45 – Danny Avila X Flying Steps

01:10 – Don Diablo

02:45 – Fedde Le Grand

Galaxy

21:00 – Artbat

00:30 – Paul Kalkbrenner live

02:30 – Tale of Us

05:30 – Mathame

Alchemy

17:00 – DWLS

18:30 – DJ Wicked

19:30 – Shahmen

20:45 – Spike

22:00 – Deliric X Silent Strike with Muse Orchestra

23:00 – Congo Natty DJ Set

00:30 – Rusko

02:00 – Sub Focus B2B Wilkinson

Daydreaming

14:00 – Vasiu

16:00 – DJ Kool

18:30 – Black Motion Live

20:30 – Lee Burridge

23:30 – Bedouin

02:30 – Guy Gerber

05:30 – Marwan

Fortune

21:00 – Miss Monique

22:30 – Ilan Bluestone

23:30 – David Gravell

00:30 – ATB

01:45 – Andrew Rayel

03:00 – Richard Durand

04:00 – Ram & Darren Porter

05:00 – Suncatcher & Exolight

Forest

18:00 – Nopame

19:30 – Soundopamine

21:00 – Mihail

22:30 – Alexandrina

00:00 – Sevdaliza

Time

14:00 – Victhor

16:00 – Mano

18:00 – Dobrikan & AFGO

20:00 – The Model

21:30 – Facundo Mohrr

23:00 – Adrian Eftimie & Optick

01:00 – Markus Homm B2B Mihai Popoviciu

03:00 – Sandrino

05:00 – Sllash & Doppe

06:30 – Rosario Internullo

Earth Spirit

18:00 – Andy Benz

19:00 – Fire Polyrhythm

20:00 – O Solar Storm

21:00 – Philippe Dib’s Wild Power

23:00 – Radia

00:00 – Indios Beta’s Volcano

02:00 – DJ Session

Duminică, 4 august

Main Stage

18:00 – Kungs

19:45 – Tinnie Tempah

21:30 – Robbie Williams

23:00 – Nicky Romero

00:30 – David Guetta

02:15 – Martin Garrix

04:00 – Ummet Ozcan

Galaxy

21:00 – Mahony

00:30 – Seth Troxler

03:30 – Jamie Jones B2B Martinez Brothers

Alchemy

17:00 – Jaheyo

18:30 – DJ Undoo & DJ Faibo X

20:00 – El Nino

21:00 – Macanache

22:00 – Paraziții

23:00 – A. Skillz B2B Krafty Kuts

01:30 – Dub FX

03:00 – Andy C & Tonn Piper

Daydreaming

14:00 – Vlademir

16:00 – Bross

18:30 – Sabo & Goldcap

21:30 – Black Coffee

23:30 – Vander

01:30 – Lazare Hoche

03:30 – Matthew Dekay

05:30 – Gorje Hewek & Izhevski

Fortune

19:00 – Bogdan Vix & Claudiu Adam & Airborn

20:30 – The Thrillseekers pres. Hydra

21:30 – Markus Schulz & Adina Butar live

23:30 – Futurecode (Omnia & Ben Gold)

00:30 – Emma Hewitt live

01:00 – John O’Callaghan

02:00 – Giuseppe Ottaviani live 2.0

03:00 – John Askew

04:00 – Sean Tyas & Alex di Stefano

05:00 – Nikolauss & Starpicker

Forest

17:30 – Danaga

20:30 – Chancha Via Circuito

21:30 – Inner Circle

23:00 – Irie Maffia

00:30 – Tanya Stephens & Royal Roots

Time

14:00 – Drix

15:30 – Vladimir B2B Adrian Saguna

17:00 – Albwho B2b Andrew Dum

18:30 – Farius

20:00 – Zwette

21:30 – Arias

23:00 – Nora En Pure

00:30 – Anotr B2B Toman

02:00 – Jay Medvedeva

03:30 – Steff Da Campo

05:00 – Two Pauz

06:30 – Stefan Biniak

Earth Spirit

18:00 – Vazduh & 809DAO live set

20:00 – Ceremony

21:00 – Sacred Plant

22:00 – Cosmos

23:00 – Earth Spirit Philippe Dib & Raida

12:00 – Universe

00:01 – Root’s Celebration

02:00 – DJ Session

Citește și:

Robbie Williams la Untold 2019. 8 lucruri neștiute despre fostul membru Take That

Untold 2019: Program, artiști și locație. Ce trebuie să știi despre festival

Sursă foto: untold.ro