Următorul album al trupei The Smashing Pumpkins va fi lansat în noiembrie

The Smashing Pumpkins a fost înfiinţată în 1988, în Chicago. Billy Corgan (voce, chitară), James Iha (chitară), D'arcy Wretzky (bas) şi Jimmy Chamberlin (tobe) au făcut parte iniţial din trupă. Grupul a debutat discografic în 1991, cu „Gish”, însă succesul internaţional a venit odată cu „Siamese Dream”, apărut în 1993. De la despărţirea din 2000, trupa, reformată de Corgan cu Jeff Schroeder la chitară şi alţi muzicieni invitaţi, a lansat trei albume, cel mai recent fiind „Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.” (2018).

Cel mai recent album lansat sub numele The Smashing Pumpkins în lineup-ul original este „Machina/ The Machines of God” şi datează din 2000. D’arcy Wretzky (bas) apare pe o parte din acest album, ea hotărând să părăsească trupa în timpul înregistrărilor, în toamna lui 1999.

Sursa: News.ro