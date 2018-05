Mirela Boureanu Vaida, dezvăluiri despre rolul pe care-l va interpreta în musical-ul ”Mamma Mia!”: ”Am avut trei căsnicii eșuate, am rămas însărcinată, am făcut o fetiță și nu știu cine e tatăl!”

A mai rămas puțin timp până când musical-ul ”Mamma Mia!” va avea premiera în România, iar Anca Țurcașiu și Mirela Vaida au oferit o reprezentație cu totul și cu totul inedită, în direct, la ”Totul pentru dragoste”, unde au vorbit și despre proiectul inedit ce va avea premiera la sfârșitul lunii mai.

”Mai avem puțin, e foarte multă muncă, dar abia așteptăm. Premiera va avea loc la Sala Palatului, pe 24 mai.”, a spus Anca Țurcașiu.

De asemenea, Mirela Vaida a ținut să le dezvăluie telespectatorilor ce rol va interpreta în ”Mamma Mia!”: ”Am avut trei căsnicii eșuate, am rămas însărcinată, am făcut o fetiță și nu știu cine e tatăl!”, a spus ea despre Donna, rolul pe care-l va interpreta.

Aflați mai multe detalii despre acest proiect, în clipul de mai sus!

Peste de 60 de milioane de oameni din toată lumea s-au îndrăgostit de povestea și de muzica din "Mamma Mia!". Voulez Vous, S.O.S, Take a Chance on Me, Dancing Queen și multe alte hituri pe care le știți și le îndrăgiți fac din acest musical-fenomen o sărbătoare a iubirii, a familiei și a prieteniei.



